Melinson Perea desapareció en Medellín

Melinson Perea Bonilla es un hombre colombiano de 39 años, de sexo e identidad de género masculinos. Tiene una estatura aproximada de 1.70 metros, piel de color negra y presenta como señales particulares dos cicatrices en la frente, ubicadas a los lados.

En cuanto a su vestimenta al momento de la desaparición, se desconoce en gran parte, salvo que llevaba puesto un jean azul oscuro. No se cuenta con más detalles sobre otras prendas o accesorios.

Fue reportado como desaparecido el 13 de abril de 2026 en Medellín, Antioquia, específicamente en el barrio El Regalo de Dios, en el sector de Santo Domingo. Su caso corresponde a una desaparición reciente en esta zona.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes