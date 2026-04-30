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    Melinson Perea desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 13 en el barrio El Regalo de Dios

    Publicado por: Juan Manuel

    Melinson Perea Bonilla es un hombre colombiano de 39 años, de sexo e identidad de género masculinos. Tiene una estatura aproximada de 1.70 metros, piel de color negra y presenta como señales particulares dos cicatrices en la frente, ubicadas a los lados.

    En cuanto a su vestimenta al momento de la desaparición, se desconoce en gran parte, salvo que llevaba puesto un jean azul oscuro. No se cuenta con más detalles sobre otras prendas o accesorios.

    Fue reportado como desaparecido el 13 de abril de 2026 en Medellín, Antioquia, específicamente en el barrio El Regalo de Dios, en el sector de Santo Domingo. Su caso corresponde a una desaparición reciente en esta zona.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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