Melina Ramírez fue operada debido a grave lesión

La presentadora de ‘Bingos felices’ Melina Ramírez anunció a través de su cuenta de Instagram se encontraba recostada en una camilla luego de que fuera intervenida quirúrgicamente por algunas molestias en uno de los brazos.

“Tuve que hacerme una cirugía de una lesión que tengo hace varios años. Me costaba dormir, no podía cargar a Salvador y perdía la fuerza. Se me dormía el brazo, me hormigueaban los dedos”, afirmó la presentadora.

Melina Ramírez indicó que se encuentra bien y estará en recuperación, de acuerdo con lo detallado por la presentadora, la operación era necesaria porque padecía del síndrome de opérculo torácico.

