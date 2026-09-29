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    Mejora la movilidad en la Avenida 34: habilitan segundo puente en el intercambio vial con la loma de Los González

    Con la habilitación de este nuevo tramo en la avenida 34, se espera un alivio inmediato a la congestión vehicular en esta zona

    Publicado por: SoloDuque

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    Foto: @ficogutierrez
    Mejora la movilidad en la Avenida 34: habilitan segundo puente en el intercambio vial con la loma de Los González

    Resumen: El alcalde confirmó que la primera etapa de esta importante obra de infraestructura ya superó el 80 % de ejecución en su primera etapa, con 155 pilas intervenidas y 161 personas trabajando en sus diferentes frentes; las cuadrillas continúan trabajando simultáneamente en los demás frentes de intervención.

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    Minuto30.com .- El alcalde Fico Gutiérrez anunció la puesta en funcionamiento del segundo puente del Intercambio Vial de la Avenida 34 con la loma de Los González, una obra de infraestructura clave que busca descongestionar el tráfico y optimizar los tiempos de desplazamiento en este sector de la ciudad.

    De acuerdo con el reporte entregado por el mandatario local a través de sus canales oficiales, partir de hoy, los conductores que transitan en ascenso por la loma de Los González y necesitan incorporarse a la Avenida 34 podrán hacerlo de manera directa, eliminando los tiempos de espera al no tener que detenerse en el semáforo.

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    Foto: @ficogutierrez

    Avance del proyecto

    El alcalde confirmó que la primera etapa de esta importante obra de infraestructura ya superó el 80 % de ejecución en su primera etapa, con 155 pilas intervenidas y 161 personas trabajando en sus diferentes frentes; las cuadrillas continúan trabajando simultáneamente en los demás frentes de intervención.

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    Durante el anuncio, Gutiérrez destacó la importancia de entregar infraestructuras funcionales a la ciudadanía, señalando que estas son «obras que avanzan y soluciones que empiezan a sentirse en la calle», bajo la premisa de trabajar por la gente «diciendo y haciendo».

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    Foto: @ficogutierrez

    Con la habilitación de este nuevo tramo, la administración municipal espera brindar un alivio inmediato a la congestión vehicular en esta zona, mientras se ultiman los detalles para la entrega total y definitiva de la obra.

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    Foto: @ficogutierrez

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    Foto: @ficogutierrez

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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