Mejora el clima para la reforma a la salud

Minutos antes de arrancar la discusión de la reforma a la Salud, la gestión política del Ministro de Interior, Alfonso Prada, empieza a despejar el panorama de la polémica iniciativa.

Sin embargo persisten nubarrones, particularmente entre los congresistas conservadores, que insisten en la necesidad de que se incluyan todas sus solicitudes.

Por los lados de La U, ha trascendido que hay mejor disposición para aprobar la reforma, señalando que la inclusión de Por lo menos el 90 por ciento de sus propuestas es un avance y que están dispuestos a dar la pelea en el trámite legislativo.

Entre otras cosas, La U aplaude que los fondos regionales no manejen burocracia sino que sean una cuenta disponible para el giro directo.

Al parecer, las EPS seguirían existiendo pero como responsables de la gestión del riesgo en salud sin el manejo de dinero.

Varios senadores de la U han señalado, off the récord, que ya decidieron no acompañar las facultades extraordinarias al presidente ni la creación del Consejo Médico Nacional con 40 miembros.

