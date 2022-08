Recientemente realicé una gira internacional para presentar mi quinto libro Nadie me Quita mi Corona y el monólogo El Mejor Sexo de mi Vida.

Estuve presentando exitosamente, gracias a Dios, en diversos lugares en Florida y en Puerto Plata, República Dominicana. Donde los medios aseguran “arrasamos”. La experiencia ha sido apasionante.

Muchas personas al ver la formalidad de mis carreras como abogada, conferencista y agente de bienes raíces internacional, se sorprenden de que tenga el arrojo de presentar un tema tan controversial. Sin embargo, cuando han ido a la presentación, quedan fascinados y entienden el porqué de la historia.

Lo primero que preguntan es ¿De dónde sale el tema el mejor sexo de mi vida? Entonces les respondo que es el tema del primer capítulo de mi libro, que por alguna razón los lectores lo leen 5 y hasta 10 veces antes de pasar al segundo. Por eso decidí llevarlo a teatro, para compartir con mujeres y hombres lo que viví. Entonces preguntan porque compartí algo tan íntimo. Les respondo que comparto algo tan íntimo porque quiero que todas las mujeres disfruten lo que yo viví si no lo han vivido. Además, porque es cierto que el chakra sexual tiene una correlación con el dinero.

¿Cómo una mujer que fue víctima de abuso sexual en su niñez, desatendida por su expareja en la intimidad, en sus cincuenta´s descubre su erotismo, en los brazos de un hombre que la despierta como mujer? Descubre que tener buen sexo rejuvenece, la piel resplandece, se torna más productiva en su vida profesional y vive más relajada y feliz.

Así toca las puertas de mujeres visionarias, en diversas partes del mundo. Forma un “tour” internacional en tres días, para llevar un mensaje que se convirtió en un movimiento de poder femenino revolucionario. Comenzamos la gira con la productora y empresaria colombiana Johi Pabón, creadora del movimiento Latina, Positiva y Creativa, en West Palm Beach, Florida con gran éxito, rompiendo esquemas. Continuamos con la productora y empresaria dominicana Gabriela Jaquez, propietaria de JG Formaciones y Consultoría, inundando los medios con la presentación y con un gran éxito también. La tercera presentación fue en Kissimmee, Florida a cargo de la productora, y empresaria puertorriqueña, creadora de Saboreo, Lynette Ortiz, también logrando llevar exitosamente el mensaje con pasión y valentía.

Esto es solo el comienzo. Hay muchos otros países y estados donde estaremos revolucionado mentes y corazones. Además, presentamos mi quinto libro, Nadie me Quita mi Corona, un manual para que las mueres sean reinas modernas, sexy y exitosas. Les compartí reglas para crear riqueza y fortuna. Como logré romper récord de ventas como realtor internacional en plena pandemia. Como estar bellas y saludables a cualquier edad. Como sanar un corazón herido y seguir adelante en la vida. La parte preferida de todos probablemente ha sido la parte del sexo. La más criticada pero apasionada. Ha sido un reto que me alegro haber tomado. El propósito principal es demostrar que tener buen sexo no es un pecado y que una mujer no vale nada porque disfrute del sexo. Como digo al final del monólogo: “Prefiero ser la mejor amante que la mujer perfecta”.

Abogada, empresaria, conferencista y agente de bienes raíces internacional. Visita su sitio web: www.latinasempowerment.com