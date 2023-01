Este es el mejor equipo del año 2022 para FIFA 23

Este jueves, 19 de enero, el videojuego ‘FIFA 23’ reveló su mejor equipo del año o TOTYS, el cual fue elegido gracias a la decisión de los aficionados al fútbol.

Este equipo que cada año realiza EA Sports resalta a los mejores futbolistas de la campaña y les dan una carta para el juego que tiene mejores características que la carta que normalmente tienen en el juego.

Cabe destacar que el francés Kylian Mbappé obtuvo el número más alto de porcentaje de votos entre los delanteros con un 23% y aparte de eso, se convirtió en el jugador más votado en la historia de los TOTYS.

Detrás de la estrella del Paris Saint-Germain (PSG) siguieron con la mayor votación Kevin De Bruyne con un 21% entre los centrocampistas. Achraf Hakimi por su parte, alcanzó el mayor porcentaje en los defensas y Thibaut Courtois el mayor en los porteros.

TOTYS del FIFA 23

Arquero

Courtois (Real Madrid)

Defensas

Hakimi (PSG)

Eder Militao (Real Madrid)

Van Dijk (Liverpool)

Theo Hernandez (Milan)

Mediocampistas

Luka Modric (Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Delanteros

Lionel Messi (PSG)

Karim Benzema (Real Madrid)

Kylian Mbappé (PSG)

As chosen by you.

Presenting the #FIFA23 Team of the Year 🏆#TOTY pic.twitter.com/xGfMKsJCUP

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 19, 2023