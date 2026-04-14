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    Meibis Santos desapareció en Bello

    Fue vista por ultima vez el 5 de abril en el barrio Espíritu Santo

    Publicado por: Juan Manuel

    Meibis Santos desapareció en Bello

    Resumen: Meibis Santos Páez es una mujer colombiana de 32 años de edad. Se registra como sexo femenino e identidad de género mujer. No se cuenta con información adicional sobre sus prendas de vestir, accesorios o señales particulares al momento del registro.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Meibis Santos Páez es una mujer colombiana de 32 años de edad. Se registra como sexo femenino e identidad de género mujer. No se cuenta con información adicional sobre sus prendas de vestir, accesorios o señales particulares al momento del registro.

    La desaparición de Meibis Santos Páez ocurrió el 5 de abril de 2026 en el barrio Espíritu Santo, ubicado en el municipio de Bello, en el departamento de Antioquia, Colombia. Este es el último lugar conocido donde se tuvo noticia de su paradero.

    Hasta el momento, la información disponible es limitada y se centra principalmente en sus datos personales básicos y el lugar y fecha de su desaparición. No se han reportado detalles adicionales sobre las circunstancias del hecho, por lo que su caso permanece con datos iniciales incompletos.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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