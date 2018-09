Meghan revela uno de los secretos que aun rodea su boda con el príncipe Harry ¿Dónde estaba “el detalle azul?

Minuto30.com .- Han pasado más de 4 meses desde que se llevara a cabo la boda del año entre la exactriz Meghan Markle y el príncipe de Inglaterra, y se sigue hablando de ello.

Esta vez Meghan revela uno de los secretos desconocidos de su boda ¿Qué llevaba azul el día de su matrimonio?. Y es que ante el blanco impoluto de su vestido no se observó nada de azul, cábala requerida por toda novia para tener suerte en su matrimonio. Pero ha sido la propia duquesa de Sussex la que ha resuelto el misterio, durante una entrevista concedida para el documental Queen of the world, del canal ITV, que tiene a la reina Isabel II de Inglaterra como protagonista.

Markle contó que dentro del vestido fue bordado un pequeño pedazo de tela azul, y no era cualquier “trapito” era una pequeña parte del vestido que utilizó para una cita a ciegas que cambiaría su vida para siempre, lo llevaba puesto el día que conoció al que se convertiría en su esposo un año más tarde, el príncipe Harry.

Y es que cada detalle hace más romántica la relación de la pareja que hoy acapara titulares por todo el mundo, y que aviva nuevamente las historias donde el príncipe azul es el protagonista de una idílica historia de amor.