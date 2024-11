Meghan Markle se viste de Johanna Ortiz en su primer día en Colombia

Minuto30.com .- Los duques de Sussex están deslumbrando a Colombia en su primera visita al país, y no es solo por su presencia estelar, ¡sino también por su glamoroso estilo! La primera jornada de su tour colombiano ha sido un verdadero desfile de moda, con Meghan Markle a la cabeza, robándose todas las miradas. ✨

La exactriz de «Suits» hizo una entrada triunfal al Centro Nacional de las Artes Delia Zapata con un diseño exclusivo de la talentosa diseñadora caleña Johanna Ortiz. El look que Markle eligió no solo realza su elegancia, sino que también rinde homenaje a la rica herencia cultural del país.

¡El arte y la cultura como escenario de diálogo y reconocimiento territorial! En el icónico @eneldelia, los duques de Sussex disfrutaron de un recorrido guiado y diferentes muestras artísticas que reflejaron la diversidad cultural y étnica de nuestro país. #HarryMeghanEnColombia pic.twitter.com/4wlOoyn9Jc — Vicepresidencia Colombia (@ViceColombia) August 16, 2024

La prenda de la colección Pre-Fall 2024 de Ortiz está confeccionada en un lujoso jacquard de lúrex en tonos tierra, salmón y vino, con un patrón navajo que celebra la tradición de los nativos americanos. ¡Una auténtica obra maestra!

Pero eso no es todo. Meghan no se conformó con algo convencional; optó por un modelo personalizado con tirantes que le dio un toque único y sofisticado a su look. Los duques, están claramente disfrutando de su tiempo en Colombia, y esta elección de vestuario solo ha aumentado el entusiasmo por su visita.

Los periodistas no han dejado de capturar cada momento de la visita, y los fans enloquecen con cada aparición de la pareja real. ¿Qué sorpresas nos deparará el resto de su estancia?

