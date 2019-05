Meghan Markle, ahora duquesa de Sussex, habría buscado a toda costa un novio inglés

Según reviven medios internacionales, la hoy esposa del príncipe Harry, Meghan Markle, estaba desesperada por encontrar una pareja de nacionalidad británica.

Después del idilio entre la prensa inglesa y Meghan Markle por el nacimiento de su hijo con el príncipe, Archie Harrison, volvieron los titulares sensacionalistas sobre el pasado de Meghan, que ha vendido infinidad de periódicos y revistas.

Salieron a la luz declaraciones de varios examigos de la duquesa pertenecientes a los medios de comunicación, que coinciden en que Meghan, a solo semanas de haberse separado de su primer esposo Trevor Engelson (quien se acaba de volver a casar), estaba loca por encontrar un novio nacido en tierras británicas, como lo dijo la presentadora Lizzie Cundy, a quien Markle le habría escrito para que la ayudara a conocer un hombre inglés famoso.

“Estábamos teniendo una conversación y luego ella dijo: ‘¿Conoces a algún tipo famoso? Soy soltera y realmente amo a los hombres ingleses’, así que, dije: ‘Saldremos y encontraremos a alguien'”, mencionó Cundy al diario The Sun. Luego Lizzie escuchó los rumores sobre Harry y hasta ahí le llegó la cercanía con la estadounidense.

Otro periodista que perdió contacto con Meghan cuando ella empezó a salir con el príncipe fue Piers Morgan, anfitrión de ‘Good Morning Britain’, quien fue más directo sobre el tema y comentó sin pelos en la lengua cómo fue su amistad con Meghan. “La conocí bastante bien y la vi durante un período de dos años. Nos enviamos muchos mensajes por correo, muchos”, afirmó Piers.

Morgan recordó que una noche se encontró con ella en un bar y luego “se fue en un taxi a una fiesta en la que se encontraba con el príncipe, y a la noche siguiente tuvo una cita con él. Ya no volví a escuchar de ella”. Esto disgustó mucho a Piers, quien no tuvo problema en expresar su enfado hacia Meghan. “No me gustan las personas que se comportan así. Me demostró que ella, me temo, es probablemente una trepadora social… Buena suerte Harry. Espero que sepas lo que estás haciendo. Si todo sale mal, no digas que no te lo advertí”, arremetió el periodista.