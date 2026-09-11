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    Las disidencias se quedaron «sin pista» en Buenaventura

    También se destruyó una enorme infraestructura ilegal en el sector de Puerto Merizalde

    Publicado por: SoloDuque

    Las disidencias se quedaron «sin pista» en Buenaventura

    Resumen: Las autoridades lograron la inutilización de una pista de aterrizaje de 1.280 metros y la destrucción de un laboratorio de procesamiento de narcóticos perteneciente al Grupo Armado Organizado Residual (GAOr) Jaime Martínez.

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    Minuto30.com .- En un contundente golpe contra las finanzas y la logística del narcotráfico en el Pacífico colombiano, la Fuerza Pública localizó y destruyó una enorme infraestructura ilegal en el sector de Puerto Merizalde, zona rural del distrito de Buenaventura (Valle del Cauca).

    La operación fue el resultado de un trabajo coordinado e interinstitucional entre la Fuerza Aérea Colombiana, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, quienes desplegaron capacidades aéreas y terrestres para desmantelar este complejo al servicio del Grupo Armado Organizado Residual (GAOr) Jaime Martínez.

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    Los hallazgos del operativo: El despliegue táctico, ejecutado específicamente por el Comando Aéreo de Combate No. 7 en articulación con el Grupo de Operaciones Especiales Aéreas (GROEA) y los comandos JUNGLA, dejó los siguientes resultados:

    • La megapista: Los uniformados ubicaron una pista clandestina de aproximadamente 1.280 metros de longitud, una dimensión que permitía el despegue y aterrizaje de aeronaves cargadas con estupefacientes. El equipo técnico de explosivos realizó la neutralización controlada de la superficie para inhabilitarla por completo.

    • El laboratorio: A la par de la intervención en la pista, las autoridades localizaron un complejo de madera y plástico de seis metros de ancho por 12 metros de largo, el cual era empleado activamente para el procesamiento de hoja de coca y la cristalización del alcaloide.

    Cerco a las economías ilícitas en el Pacífico

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    Con la destrucción de este complejo, las autoridades logran una afectación directa a la cadena de producción, exportación y logística criminal de las disidencias que operan en esta región estratégica del suroccidente del país.

    La Fuerza Aérea Colombiana reiteró que mantendrá el despliegue de sus capacidades operacionales y de inteligencia para seguir ubicando y neutralizando las infraestructuras de los grupos armados ilegales, buscando interrumpir sus rutas de financiamiento y recuperar las condiciones de seguridad para las comunidades del litoral Pacífico.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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