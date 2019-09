Megan Fox reaparece en la vida pública y cuenta por qué se alejó de Hollywood

Megan Fox, una de las actrices más sensuales y queridas de Hollywood en la década pasada, rompió el silencio y confesó cuáles fueron los motivos por los que se alejó de la fama.

A sus 20 años Megan ya era uno de los rostros (y cuerpos) más conocidos en el mundo, pues su participación en las cintas ‘Transformers‘ y ‘Jennifer’s Body‘ llegaron hasta los rincones más recónditos del planeta y ella cautivó con su mirada penetrante y su sensualidad, que la igualó a la misma Angelina Jolie.

Sin embargo, fue después de la película ‘Jennifer’s Body‘ que empezó el declive de Megan, pues la crítica no fue la más favorable y la peor parte se la llevó la actriz. “Me estaban pasando tantas cosas en ese momento, que las críticas a la película no estaban en el top (de mi lista de preocupaciones), porque tenía una relación tan tensa con el público, con los medios de comunicación y con los periodistas, y estaba luchando tanto en ese momento, que eso no me resultó particularmente doloroso. Sólo era parte del conjunto”, afirmó al programa de Fox ‘Entertainment Tonight‘.

Fox se sentía sola y quiso denunciar todo el acoso que estaba sintiendo con la sexualización de su cuerpo y su interpretación, ni siquiera los grupos feministas la apoyaron. “Aunque yo misma me consideraba feminista, creo que las feministas no querían que fuera parte de su grupo. ¿Qué sentido tiene apoyar a otras mujeres si sólo hay un grupo de ellas a las que puedes respaldar? ¿Si tengo que ser académica o no resultarte intimidante (para que me apoyes)? ¿Por qué no puedo ser parte de tu grupo yo también?”, afirmó indignada la actriz.

A todo esto se le sumó su baja autoestima, también alimentada por los malos comentarios de los tabloides rosas. “Yo no estaba perfecta, o estaba demasiado gorda o demasiado delgada. Era estúpida, u ofensiva. Era un desperdicio o una mala actriz. Cualquier cosa que pudieras decirme, yo ya me había sentido así, porque creía que el mundo no me iba a aceptar, así que pasé por un momento muy oscuro después de eso”, confesó, pero ahora se siente mucho mejor luego de tomarse un buen tiempo para sanar y ser madre.