Incautan 2 toneladas de marihuana que mandó "mordisco" desde Cauca para "Los triana" en Medellín. Captura de video

Resumen: El estupefaciente era transportado en un camión de carga que recorrió las vías del departamento de Antioquia. Para evadir los controles, la droga estaba meticulosamente camuflada en cajas, simulando mercancía legal

Megagolpe en Sabaneta: Incautadas 2 toneladas de marihuana que venían del Cauca para «Los Triana»

En una operación relámpago coordinada entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades lograron la incautación de dos toneladas de marihuana en el municipio de Sabaneta, Antioquia. El cargamento, que pretendía inundar las plazas de vicio de Medellín, representa uno de los golpes más contundentes a las finanzas criminales en lo que va del año.

Camuflada en cajas: La ruta del narcotráfico

El estupefaciente era transportado en un camión de carga que recorrió las vías del departamento de Antioquia. Para evadir los controles, la droga estaba meticulosamente camuflada en cajas, simulando mercancía legal. Sin embargo, labores de inteligencia permitieron interceptar el vehículo justo antes de que la mercancía fuera descargada en sus centros de acopio en el Valle de Aburrá.

Alianza criminal: De ‘Iván Mordisco’ a ‘Los Triana’

Lo más alarmante de esta incautación es la trazabilidad que lograron los investigadores. Según el informe oficial, la droga fue negociada en el departamento del Cauca entre dos estructuras de alto impacto:

Vendedor: La estructura criminal Dagoberto Ramos, perteneciente a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.

Comprador: El Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) ‘Los Triana’, quienes tienen su centro de operaciones en el nororiente de Medellín y el área metropolitana.

Dimos un golpe contundente al crimen organizado en Sabaneta. Evitamos la distribución de droga en la Metropolitana y seguimos debilitando las finanzas del crimen”, destacó el ministro de Defensa, destacando la conexión entre las economías ilícitas rurales y las redes urbanas.

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Impacto financiero

Con este operativo, las autoridades no solo sacaron del mercado millones de dosis, sino que afectaron directamente el flujo de caja de ‘Los Triana’, quienes pretendían financiar sus actividades delictivas con la venta minorista de este cargamento en las comunas de Medellín.