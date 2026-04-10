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    ¡Megagolpe en el Caribe!: Cayeron 11 integrantes de las «Autodefensas Conquistadoras de la Sierra», incluidos alias «CR7» y «Parroquia»

    El operativo exigió meses de inteligencia e infiltración

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Megagolpe en el Caribe!: Cayeron 11 integrantes de las «Autodefensas Conquistadoras de la Sierra», incluidos alias «CR7» y «Parroquia»

    Resumen: Durante las múltiples diligencias de allanamiento y registro realizadas en las cuatro ciudades, los comandos de la Policía no solo lograron las capturas, sino que asestaron un duro golpe a la logística del grupo ilegal

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La tranquilidad de la región Caribe es una prioridad y las autoridades no están dispuestas a ceder terreno. En una operación milimétrica y coordinada que abarcó las ciudades de Valledupar, Santa Marta, Barranquilla y Bogotá, la Policía Nacional logró la captura de 11 presuntos integrantes de la estructura criminal conocida como ‘Libardo Vergel’, facción armada adscrita a las ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra’ (ACS).

    El operativo, que exigió meses de inteligencia e infiltración, tenía como objetivo principal frenar la ola de homicidios selectivos y el cobro de extorsiones que esta organización venía ejecutando contra comerciantes y residentes de la costa norte colombiana.

    Caen los “peces gordos” de la estructura

    Entre la decena de capturados, las autoridades destacaron la caída de dos piezas fundamentales para el andamiaje criminal y financiero de esta organización. Se trata de los hombres de confianza de los altos mandos, quienes orquestaban el terror desde la clandestinidad.

    Incautación de material probatorio

    Durante las múltiples diligencias de allanamiento y registro realizadas en las cuatro ciudades, los comandos de la Policía no solo lograron las capturas, sino que asestaron un duro golpe a la logística del grupo ilegal. En medio de la ofensiva se logró la incautación de un importante arsenal y elementos clave para la investigación:

    Armas de fuego y municiones: Utilizadas para intimidar a las víctimas y cometer asesinatos.

    Estupefacientes: Sustancias ilícitas listas para su comercialización y distribución en redes de microtráfico.

    Equipos de comunicación: Celulares y radios que utilizaban para evadir las interceptaciones y coordinar sus movimientos delictivos.

    “No permitiremos que ninguna organización criminal amenace la tranquilidad de la región Caribe y el país. Actuamos con determinación contra el homicidio y la extorsión”, fue el contundente mensaje enviado por los altos mandos de la Policía Nacional tras finalizar el operativo.

    Los 11 capturados ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización por delitos como concierto para delinquir agravado, homicidio, extorsión y porte ilegal de armas.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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