Melbourne (Australia), 27 ene (EFE).- El ruso Daniil Medvedev (n.3) comentó, tras su remontada en semifinales del Abierto de Australia ante el alemán Alexander Zverev (6), que desde hace un mes se propuso ser más fuerte mentalmente para ignorar a la gente que le abuchea desde la grada.

"Me propuse cambiar hace un mes para convertirme en un jugador más fuerte mentalmente. Quería pensar menos sobre algún posible aficionado que me abucheara o alguna decisión del árbitro. Todavía estoy lejos de ser perfecto, pero he mejorado", aseguró en la entrevista concedida al estadounidense Jim Courier sobre la Rod Laver Arena.

"Antes mis estadísticas en los partidos a cinco sets no eran buenas. Son partidos muy duros mentalmente", dijo tras incidir que había mejorado en este aspecto, en un torneo en el que se ha llevado tres partidos a cinco sets (Emil Ruusuvuori, Hubert Hurkacz y Zverev).

"En el tercero sentía que estaba cansado, no podía pelotear durante cuarenta tiros. Tenía que sacar mejor y jugar más agresivo. Tuve mucha suerte con el 5-5 en el 'tie-break', pero eso es el tenis", agregó el ruso, en alusión a aquel cortado al resto que "fue intencional pero la dejada con ese efecto no".

"Sinner está impresionante. Ha ganado a Djokovic, que tenía un 10-0 en semifinales a su favor, y le ha metido 6-1 y 6-2 en los primeros sets. Espero recuperarme para que podáis disfrutar del espectáculo", concluyó Medvedev. EFE

Por: EFE