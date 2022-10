¡Atención! Estas son las medidas especiales en la semana de receso para la vía al Suroeste de Antioquia

La Concesionaria Vial del Pacífico (Covipacífico) anunció las acciones de movilidad para la semana de receso escolar 2022, en la vía que conecta a Medellín con el Suroeste del departamento de Antioquia y el Pacífico colombiano, específicamente en los tramos Ancón Sur – Primavera – Camilo C – Bolombolo, y que regirán desde el sábado 8 de octubre y finalizarán el puente festivo del lunes 17 de este mes.

Una de las medidas más significativas son los reversibles cortos en el trayecto entre Camilo C y Puente 23, que quedarán a disposición o criterio de la Concesionaria y la Dirección de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional, como se ha estado realizando y que aplicarán en los horarios de mayor congestión. Además, teniendo en cuenta el alto nivel de circulación, los días 8 y 15 de octubre regirá una restricción de carga entre las 6:00 am y las 3:00 pm, mientras que el lunes 17 de octubre será de 10:00 a.m a 11:00 p.m, día en el que también habrá un reversible largo, entre Camilo C y la Y de Primavera de 4:00 pm a 6:00 p.m.

“Mantendremos atención en el peaje de Amagá con cuatro casetas y personal adicional (hasta 10 cangureras en horarios de mayor tráfico); también nos preparamos para esta temporada, realizando previamente mantenimiento vial en Paso Nivel, entre el corregimiento de Camilo C (Amagá) y Puente 23 e instalando señalización en sitios estratégicos”, puntualizó el coordinador de operación de Covipacífico, Oscar Álvarez Caballero.

Con estas acciones, Covipacífico espera una mejoría en la movilidad; aunque resalta que se mantendrán algunas limitaciones derivadas del cierre de la vía Santa Bárbara y Minas, por fuera del corredor de Pacífico 1, el cual ha generado un aumento considerable del tráfico, pasando de más de más de 6.000 vehículos diariamente, antes de pandemia, a más de 11.000 a hoy. Esto ha representado una carga significativa para el Proyecto con el tránsito de vehículos pesados que usualmente no circulan por esta vía.

Todos estas medidas son resultado de un trabajo articulado entre Covipacífico, con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la DITRA, quien apoyará la operación con el fin de mejorar las condiciones de movilidad.

Finalmente, el concesionario hizo un llamado a los usuarios para que transiten con precaución y adquieran el tiquete retorno. De igual forma, se recomienda estar atentos a las novedades que se informan por medio de los paneles; también podrán consultar el estado de la vía en la línea gratuita #818 para clientes de Claro y Movistar.

