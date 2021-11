A profesores de Antioquia no les han pagado, estas son las instrucciones de Adida

La Asociación de Institutores de Antioquia —Adida— expresó que, considerando que no se le ha pagado los salarios a docentes del departamento, se implementarán medidas como cese de actividades académicas y huelga virtual hasta que cada secretaría de Educación efectúe el pago.

La Junta Directiva de Adida estableció las acciones a llevar a cabo desde el viernes 29 de octubre con la declaración de alerta del magisterio antioqueño.

Para el martes 2 de noviembre indicó que se radicarían derechos de petición a cada secretaría de Educación que hasta la fecha no hubiera realizado el pago a las 12 de la tarde.

En cuanto a este miércoles 3 de noviembre, Adida invitó a los docentes a llegar a las instituciones quedándose en asamblea desde la primera hora, o sea, cesando las actividades académicas.

Además, describieron que los profesores realizarían un video para redes sociales exigiendo el pago de su salario a las respectivas secretarías.

En caso de que no se deposite el dinero, el jueves 4 de noviembre también habría cese de actividades académicas y se desplazarían de la sede de Adida a bloquear la Avenida Oriental a las 11:00 a.m. Actividad que se repetiría el viernes si no reciben respuestas.

En caso de que el lunes 8 de noviembre continúe la situación, habría cese de actividades y se desplazarían a bloquear la calle San Juan a la altura de la Alpujarra a las 10:00 a.m. Al igual que harían mitin en las alcaldías que no han pagado.

Finalmente, el martes 9 de noviembre también habría cese de actividades, así como mitin en las sedes territoriales y en los parques principales de los municipios, terminando en el Parque de las Luces con bloqueo de la Avenida Oriental.

Con respecto a los profesores que ya recibieron su pago, como los de Bello, continuarán con sus labores con normalidad.

Ante el incumplimiento del pago del salario para el magisterio antioqueño, a continuación entregamos orientaciones para los próximos días. pic.twitter.com/MX53IMNPiR — ADIDA (@AdidaSindicato) November 1, 2021