Naciones Unidas, 22 feb (EFE).- La guerra que Israel libra en Gaza es "una guerra contra su población entera, una guerra de castigo colectivo, una guerra sin reglas, una guerra a cualquier costo", dijo este jueves ante el Consejo de Seguridad Christopher Lockyear, secretario general de Médicos sin Fronteras (MSF).

Lockyear, invitado a intervenir en una nueva sesión del Consejo sobre la guerra en Gaza, trazó un retrato abrumador de las consecuencias de la guerra desde el punto de vista humanitario, y no ahorró críticas abiertas contra Israel y contra Estados Unidos por oponerse a un alto el fuego usando su derecho de veto ya en tres ocasiones en la ONU.

El directivo británico de MSF recordó que Israel ha bombardeado en varias ocasiones los convoyes humanitarios de su organización y arrestado a sus miembros, lo que significa que "la respuesta humanitaria en Gaza es una ilusión, una ilusión conveniente para perpetuar el relato de que esta guerra se libra según las leyes humanitarias", lo que él negó enfáticamente.

"Las leyes y principios de los que dependemos colectivamente para permitir esa asistencia humanitaria están desgastados hasta el punto de no tener ya sentido -se quejó- ¿Cómo puede entregarse asistencia vital en un entorno donde se desprecia la distinción entre civiles y combatientes?".

Por otro lado, objetó la tesis israelí de que los hospitales bombardeados por su ejército eran usados por Hamás como base operativa; según él, no han aportado "ninguna prueba verificada".

Aunque las críticas a Estados Unidos fueron contundentes, el embajador adjunto de este país, Robert Wood, respondió que las negociaciones por una tregua son largas y no siempre traen resultados rápidos, pero volvió a culpar a Hamás de que todo lo que sucede en Gaza, repitiendo una por una las tesis de Israel.

"Un millón y medio de civiles en Rafah y otros civiles en Gaza no estarían en peligro si Hamás se atuviera a las leyes de la guerra, no se incrustara con los civiles, no se escondiera en complejos de túneles bajo los hospitales y no cometiera otras atrocidades", dijo.

Por: EFE