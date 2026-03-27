Resumen: De los 69 cuerpos que fueron trasladados desde el lugar del impacto, los peritos han logrado establecer la identidad plena de 54 personas. Sin embargo, la complejidad del accidente ha dificultado la labor en los casos restantes

Medicina Legal ya identificó a 54 de las 69 víctimas mortales del accidente en Puerto Leguízamo

Minuto30.com .- El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó un balance definitivo sobre las labores de identificación de las víctimas del siniestro aéreo ocurrido el pasado lunes festivo 23 de marzo. Tras un despliegue de expertos en patología y dactiloscopia, se confirmó que ya se abordaron la totalidad de los cuerpos recuperados en la zona selvática de Puerto Leguízamo, Putumayo.

Balance de la labor forense

De los 69 cuerpos que fueron trasladados desde el lugar del impacto, los peritos han logrado establecer la identidad plena de 54 personas. Sin embargo, la complejidad del accidente ha dificultado la labor en los casos restantes:

Cuerpos abordados: 69 (100% de los recuperados).

Identificados plenamente: 54 cadáveres.

En proceso genético: 15 cuerpos (requieren cotejo de ADN con familiares).

“Se culminó el abordaje de los 69 cuerpos recuperados, de los cuales 15 se encuentran en proceso genético para la toma de muestras con los familiares”, señaló el Instituto en su comunicado oficial.

El reto de la identificación por ADN

Para las 15 víctimas que aún no han sido identificadas, Medicina Legal inició una fase de pruebas de laboratorio especializadas. Este proceso implica la toma de muestras biológicas a los familiares de los desaparecidos para realizar cruces de información genética que permitan una certeza del 100% antes de realizar la entrega de los restos.

Duelo nacional y honores militares

Mientras avanza la entrega de los cuerpos ya identificados a sus seres queridos, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) prepara los honores fúnebres para los uniformados que perdieron la vida en cumplimiento del deber.

Por su parte, la Aeronáutica Civil y la Inspección General de las Fuerzas Militares continúan con la recolección de piezas en el terreno para determinar si el desplome del Hércules C-130 se debió a una falla técnica mecánica o a las difíciles condiciones meteorológicas que imperaban en el sur del país ese lunes por la mañana.