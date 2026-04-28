Resumen: El presidente Gustavo Petro hizo referencia al sonado caso del fallecimiento del niño Kevin Arley Acosta Pico en el Huila, lanzando un duro dardo contra Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación: "Oculta el informe de Medicina Legal sobre por qué murió el niño en Huila, famoso en la prensa, pero resulta que Medicina Legal es la que sabe por qué murió y no entrega el informe, porque la Fiscal General dijo que no nos lo entregaran".

¡No se entrega sin orden judicial! Medicina Legal desmiente a Petro y aclara por qué no entregó la autopsia de Kevin Acosta, niño fallecido en Huila

Minuto30.com .- Una nueva tormenta institucional se ha desatado entre el Gobierno Nacional y los órganos judiciales. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses emitió un contundente pronunciamiento en respuesta a las graves acusaciones lanzadas por el presidente Gustavo Petro, quien señaló a la entidad de ocultar información clave sobre la muerte del menor Kevin Acosta en el departamento del Huila.

A través de un comunicado oficial emitido por su director general, Ariel Emilio Cortés Martínez, la entidad forense desmintió al jefe de Estado, amparándose en la Constitución y revelando que incluso un juez de la República ya les había dado la razón frente a las presiones del Gobierno.

La polémica acusación del Presidente Petro

El cruce de declaraciones tuvo su origen en la alocución presidencial del pasado lunes 27 de abril de 2026. Durante su intervención, el presidente Gustavo Petro hizo referencia al sonado caso del fallecimiento del niño Kevin Arley Acosta Pico en el Huila, lanzando un duro dardo contra Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación.

El mandatario aseguró textualmente:

“Oculta el informe de Medicina Legal sobre por qué murió el niño en Huila, famoso en la prensa, pero resulta que Medicina Legal es la que sabe por qué murió y no entrega el informe, porque la Fiscal General dijo que no nos lo entregaran”.

“No tenemos potestad”: La contundente defensa forense

Ante la gravedad de las afirmaciones que ponían en duda la transparencia de la institución, el director Ariel Emilio Cortés Martínez estructuró una respuesta de cuatro puntos clave, dejando claro que el actuar de la entidad no obedece a caprichos políticos, sino al estricto ordenamiento jurídico colombiano:

1. Reserva legal: Como auxiliar de la justicia, Medicina Legal no tiene la potestad de entregar resultados de necropsias sin una orden judicial previa a entidades o personas naturales. Estos documentos están sometidos a reserva y solo se entregan a las autoridades competentes que adelantan la investigación penal (en este caso, la Fiscalía).

2. La petición de MinSalud: El 4 de marzo de 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social envió un requerimiento solicitando la historia clínica y el informe de la autopsia del menor. El Instituto respondió a esta solicitud apegándose a la ley, es decir, negando la entrega directa por reserva legal.

3. La vía judicial: Inconforme con la respuesta, el 25 de marzo, el Ministerio de Salud interpuso una acción de tutela contra Medicina Legal, alegando una presunta vulneración al derecho fundamental de petición.

4. El juez les dio la razón: El pleito jurídico se resolvió el pasado 14 de abril, cuando el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá falló a favor de Medicina Legal, declarando improcedente la tutela del Ministerio de Salud.

🔬 Un llamado a respetar la imparcialidad

Para cerrar su intervención y zanjar la polémica con el Ejecutivo, el director Cortés Martínez reiteró el compromiso técnico de la entidad, alejándose de las disputas políticas y recordando la naturaleza de su labor institucional.

“Nuestra misión es prestar servicios forenses a la comunidad y a la administración de justicia, sustentados en la investigación científica en un marco de calidad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana”, concluyó el directivo.

Por el momento, la Casa de Nariño no ha emitido una réplica frente a las claridades jurídicas expuestas por el Instituto.