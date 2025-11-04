Resumen: En las últimas horas se conoció el dictamen de Medicina Legal sobre la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo y ha revelado importantes detalles

Medicina Legal lo confirma: Escalofriantes detalles del violento homicidio de Jaime Esteban Moreno, estudiante de los Andes

Minuto30.com .- En las últimas horas se conoció el dictamen de Medicina Legal sobre la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo y ha revelado importantes detalles.

El informe confirma un «trauma craneoencefálico severo y politraumatismo en extremidades y en tórax» como causa de muerte, y clasificando la manera de muerte como «violenta tipo homicidio».

La muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes ha conmocionado a Colombia tras una brutal agresión ocurrida en la madrugada del 31 de octubre de 2025, durante una fiesta de halloween.

La víctima fue hallada cerca de una discoteca en la calle 64 con carrera 15, con graves golpes, después de haber asistido a una fiesta de Halloween en el bar Before Club, propiedad de la congresista María del Mar Pizarro y su pareja, en el oriente de Bogotá. Tras ser trasladado, el joven falleció ese mismo día en el Hospital Simón Bolívar a causa del trauma craneoencefálico severo.

Cuentan testigos que una vez Jaime Esteban cayó al piso por la brutal patada propinada presuntamente por el cuarto implicado, de su boca empezó a brotar sangre evidenciando la grave lesión craneoencefálica que sería una de las causas de su muerte según el reporte pericial.

La Policía informó que la riña que habría desencadenado el ataque se habría originado por un acto de intolerancia dentro del establecimiento pero dejaron en claro que no hubo armas blancas de por medio.

Primeras capturas

En el desarrollo judicial del caso, Juan Carlos Suárez Ortiz, también estudiante de Los Andes, fue enviado a la cárcel como presunto responsable, mientras que las mujeres que lo acompañaban y por quienes prsuntamente habría iniciado el pleito, la veezolana Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres, oriunda del departamento de Cauca, fueron dejadas en libertad posteriormente al no hallarse pruebas suficientes que las vincularan con la agresión directa.

Sin embargo, un oscuro detalle surgió con la aparición de nuevos videos, los cuales revelaron la presencia de un cuarto implicado en la golpiza, cuya identidad, según medios nacionales, sería Ricardo González Castro.

González es un joven de 22 años, que al parecer trabaja vendiendo perros calientes en el sector de San Victorino, en el centro de Bogotá, y fue su propio jefe quien habría divulgado su identidad ante las autoridades, convirtiéndolo en una pieza clave para esclarecer el ataque y el posible responsable del golpe fatal que provocó el trauma severo.

Legalizaron la captura de Juan Carlos y buscan a Ricardo

Un juez legalizó la captura de Juan Carlos Suárez Ortiz, estudiante de 27 años de Los Andes, quien fue detenido inicialmente en flagrancia.

La Fiscalía General de la Nación anunció que la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento intramural, se realizará el 5 de noviembre. El abogado de la familia de la víctima ha manifestado que solicitará la imputación por homicidio agravado, argumentando que no se trató de una simple riña, sino de un ataque a mansalva.

Se conocio que Suárez Ortiz si bien no registra antecedentes penales, sí tienen varias anotaciones por «comportamientos contrarios a la convivencia», como colarse en TransMilenio.

Búsqueda del Cuarto Implicado: Ricardo González Castro

Nuevos videos de seguridad revelaron la presencia de un segundo agresor, un cuarto implicado en total, durante la golpiza. Este sujeto fue identificado por medios nacionales como Ricardo González Castro.

Según el abogado de la familia Moreno, este último implicado sería quien propinó el golpe letal que causó el trauma craneoencefálico severo a Jaime Esteban.

Ricardo González Castro está siendo buscado activamente por las autoridades ientras se escalrece su rol en la violenta riña que le costó la vida a Jaime Esteban