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    Medicina Legal busca identificar a esta persona ¿Reconoce los tatuajes?

    Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para lograr su identificación

    Publicado por: Juan Manuel

    1 MORGUE TATUAJES
    Medicina Legal busca identificar a esta persona ¿Reconoce los tatuajes?

    Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, en Medellín, se encuentra el cuerpo de una mujer no identificada, de aproximadamente 20 a 25 años de edad y 1,65 metros de estatura.

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    En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, en Medellín, se encuentra el cuerpo de una mujer no identificada, de aproximadamente 20 a 25 años de edad y 1,65 metros de estatura.

    La mujer presenta múltiples tatuajes distintivos. Entre ellos se encuentran, en el brazo derecho, el rostro de una mujer acompañado de flores y mariposas en tinta negra y roja; en el muslo derecho, una mujer con rosas, un sol y una luna en varios colores; además, tiene unas alas tatuadas en la cadera, la frase “Un ángel me cuida” en el antebrazo derecho y varias imágenes en los dedos. También se señala que presenta dentadura natural manchada.

    Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para lograr su identificación. Quienes puedan reconocerla o aportar información útil pueden acudir al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ubicado en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, Medellín, o comunicarse al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.

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