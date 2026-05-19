Resumen: Justo cuando la tensión llegó a su punto más álgido al mediodía, el congresista Juan David Zuluaga arribó al lugar

Mediación clave: Congresista Juan David Zuluaga resolvió la tensa situación a las afueras de la casa de Uribe

Minuto30.com .- Luego de una mañana marcada por la zozobra, los hostigamientos y la confrontación política a las afueras de la residencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el sector de Llanogrande, la calma finalmente retornó al lugar gracias a una oportuna intervención política.

Se confirmó que fue el congresista Juan David Zuluaga quien asumió un rol mediador y logró apaciguar los ánimos hacia el mediodía, resolviendo la difícil situación de orden público que mantenía paralizado el sector y que había obligado al exmandatario a cancelar su agenda.

Diálogo en medio de la crisis

La situación había escalado rápidamente desde las primeras horas de la mañana, cuando un numeroso grupo de manifestantes —algunos de ellos encapuchados y presuntamente liderados por el representante electo del Pacto Histórico, Hernán Muriel— se agolpó frente a la vivienda de la familia Uribe, bloqueando el paso y vandalizando los muros de las obras de la doble calzada.

Justo cuando la tensión llegó a su punto más álgido al mediodía, el congresista Juan David Zuluaga arribó al lugar. A través del diálogo y la mediación directa en el terreno, Zuluaga logró desactivar la confrontación, facilitando que los manifestantes se retiraran del perímetro y garantizando el retorno a la normalidad en las inmediaciones de la propiedad.

De la tensión a la brocha y la pintura

La intervención de Zuluaga fue fundamental para evitar que el hostigamiento derivara en alteraciones mayores del orden público o en choques con los simpatizantes del Centro Democrático que comenzaban a llegar a la zona en respuesta al llamado de líderes como el concejal Andrés ‘Gury’ Rodríguez.

Una vez superado el impase y disipada la protesta gracias a la gestión del congresista, el expresidente Álvaro Uribe, pudo salir con tranquilidad a la vía pública durante la tarde.

Como un acto simbólico de desagravio tras los momentos de tensión vividos, varios líderes políticos tomaron brochas y pintura para restaurar el muro vandalizado, borrando los grafitis dejados por los manifestantes y dejando un mensaje de resiliencia frente a lo que calificaron como una provocación.

A esta hora, el sector de Llanogrande recuperó su flujo habitual bajo un clima de total normalidad.