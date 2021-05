Katherin Giraldo, media hermana de la cantante Karol G, hizo un video para dejar claro si le tiene rencor a la cantante y a su familia. Al parecer, el padre de la cantante no aprueba muchas acciones de Katherin por lo que no tendrían buena relación.

Aunque Katherin dice ser su fan número uno de Karol, no tendrían buena relación, y es que muchos de los seguidores de la cantante paisa no conocían a la medía hermana de la interprete de ‘LOCATION’.

Lea también: Esto le diría Santiago Alarcón a su hija si quiere trabajar como modelo webcam

A través de sus estados de Instagram, Katherin Giraldo estuvo interactuando con sus seguidores, «¿Por qué le das publicidad a tu media hermana Karol G, si ellos no te toman en cuenta?»: fue una de las preguntas de los internautas, por lo que la media hermana de la cantante Karol G no dudo en responder.

“Sencillo, porque yo no tengo odio ni rencor en mi corazón. En la vida hay exnovios y hay exesposos, pero no hay exfamilias, no exhermanos, ni expapás”, expresó, y agregó: “Siempre seré su fan número 1”, dijo de manera tranquila Katherin Giraldo. Por el momento se desconoce el motivo por el cual Karol no presumen a su ‘hermosa’ media hermana.

Media hermana de Karol G habló de su familia