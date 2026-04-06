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    Más de 2 mil personas se capacitan en inglés en Medellín

    Más de 2.000 ciudadanos en Medellín están aprendiendo inglés. El programa combina clases presenciales y virtuales.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Más de 2 mil personas se capacitan en inglés en Medellín

    Resumen: Más de 2.000 personas en Medellín se forman en inglés con Medellínglish, un programa que impulsa el bilingüismo en la ciudad.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Más de 2.000 ciudadanos de Medellín avanzan en su proceso de formación bilingüe a través del programa Medellínglish, una estrategia que busca fortalecer las competencias en inglés como herramienta clave para el desarrollo personal y laboral.

    La iniciativa, impulsada por la alcaldía en alianza con la Universidad EAFIT, cuenta actualmente con 2.017 participantes distribuidos en 86 grupos, quienes reciben clases bajo una modalidad híbrida que combina encuentros presenciales y virtuales.

    El programa reúne a personas de distintos sectores de la ciudad y refleja una amplia diversidad generacional. Participan jóvenes desde los 16 años, interesados en mejorar sus oportunidades laborales, así como adultos mayores de más de 60 años que ven en el aprendizaje del inglés una nueva meta personal.

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    El grupo con mayor participación se concentra entre los 26 y 35 años, seguido por quienes tienen entre 36 y 45 años. A nivel territorial, las comunas con mayor presencia en el programa son Robledo, Belén y Buenos Aires.

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    Los estudiantes que culminen satisfactoriamente el proceso podrán obtener una certificación del Centro de Idiomas de EAFIT, respaldada por la acreditación internacional OOPT, lo que les permitirá validar sus competencias en el idioma.

    Con Medellínglish, la ciudad continúa apostándole al bilingüismo como una herramienta clave para el desarrollo social, económico y educativo, consolidando el acceso al aprendizaje como un derecho para todos.

    Más de 2 mil personas se capacitan en inglés en Medellín

    Foto de cortesía.

    Más de 2 mil personas se capacitan en inglés en Medellín

    Foto de cortesía.

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