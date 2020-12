El alcalde de Medellín confirmó muy temprano este lunes que la ciudad se blindará con medidas más estrictas para hacer frente a la temporada de fin de año con toque de queda extendido, pico y cédula y cierre de alumbrados navideños.

“La Navidad no se cancela, pero va a ser diferente. No son medidas que nos guste tomar, pero es nuestro deber, porque no tomarlas sería una irresponsabilidad. Dejar que la curva simplemente avance como va podría llevarnos a un enero y un febrero que se conviertan en meses oscuros para la ciudad y el país. Por eso, con el Gobierno Nacional y departamental, se vienen concertando una serie de medidas que nos van a permitir salvar muchas vidas, que es nuestro objetivo más importante en este momento”, dijo el mandatario local.

Pero, ¿Qué llevó a declarar pico y cédula y cierre de alumbrados en Medellín?

El reciente aumento de casos de contagio por coronavirus, el riesgo de un tercer pico en enero de 2021 y la declaratoria de alerta roja hospitalaria por ocupación de camas UCI y escasez de algunos medicamentos en el departamento, fueron los motivos principales para promulgar las nuevas medidas que regirán en la ciudad durante las festividades.

En primera instancia, habrá toque de queda extendido desde las 8:00 p. m. del 24 de diciembre, hasta las 6:00 a. m. del 26, y desde el 31 de diciembre hasta el 2 de enero de 2021 se repite la misma dinámica

Sumado a esto, desde el 22 de diciembre y hasta finalizar el año regirá un pico y cédula, dividido entre números de identificación finalizados en par e impar, con circulación de cada dígito en los días que correspondan, es decir, en los días pares podrán salir a abastecerse o hacer actividades autorizadas aquellas cédulas finalizadas en número par.

En coordinación con el Área Metropolitana, el mandatario señaló que se ha avanzado en consenso con otras autoridades del Valle de Aburrá para concertar la unificación de estas medidas.