¡Buena esa! El Metro de Medellín instaló 60 nuevos puntos de lavado de manos para enfrentar al Covid-19

El Metro de Medellín informó que dispuso de 60 nuevos puntos de lavados de manos portátiles en diferentes estaciones del Sistema con el fin de fortalecer la Ruta del Autocuidado y brindar una mayor protección de sus usuarios frente a la pandemia por el Covid-19.

Según la empresa de transporte masivo, los nuevos puntos de lavado de manos fueron ubicados en estaciones de alta afluencia como Parque Berrío, San Antonio, Alpujarra, Exposiciones, Poblado, Aguacatala, Ayurá y Envigado en la línea A; Suramericana, Estadio y San Javier en la línea B.

Además de las estaciones Aurora, Popular, Santo Domingo y Miraflores pertenecientes a los sistemas de cables y en las estaciones U. de M, Industriales y Hospital de las líneas 1 y 2 de buses.

Metro de Medellín se la juega por la salud de sus usuarios:

Según el Metro, estos nuevos puntos de lavado de manos se suman a los 19 que se habían instalado a mediados de marzo para un total de 79 en toda la red, con lo que se busca reforzar la Ruta del Autocuidado, que es el plan que enmarca el trabajo desarrollado para acogerse a las disposiciones de las autoridades siguiendo las recomendaciones de la OMS.

“La Ruta del Autocuidado hace referencia a las indicaciones que deben seguir las personas que hagan uso de la red Metro. Para comenzar, se invita a los pasajeros a que, en lo posible, recarguen su cívica a través de la página web www.metrodemedellin.gov.co; la app Metro de Medellín o la aplicación Nequi. Con esto se evita que el usuario deba acercarse a los puntos de venta para recargar y agilice su ingreso”, detalló el Metro.

En ese contexto se informó que al llegar a la estación, la Policía efectuará controles al ingreso, por eso se recomienda tener a la mano el documento de identidad y estar inscrito en la plataforma Medellín Me Cuida. Adicionalmente, se tomará la temperatura la cual no debe sobrepasar los 37,7º C.

Desde el mes de marzo implementó además la aspersión de manos, en los accesos a las estaciones antes de llegar a recargar en los puntos de venta. Esta acción garantiza que el usuario llegue a las taquillas desinfectado para mitigar la posibilidad de contagio.



Eliana tiene 25 años, trabaja en una empresa de seguridad y vive en el barrio El Bosque. Utiliza todos los días el Metro para ir a su trabajo, en La Floresta. De su mano escribimos nuestra historia kilómetro a kilómetro con la #RutaDelAutocuidado 💚. #CuidándoteNosCuidamos pic.twitter.com/MlF8Gs4Gip — Metro de Medellín (@metrodemedellin) June 9, 2020

Lea también: Colmayor y el ITM han donado 1.064 máscaras de protección facial a departamentos de todo el país