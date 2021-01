Medellín ultima detalles para desarrollar el Plan de Vacunación contra el covid-19, luego de llevar a cabo el tercer simulacro de la aplicación de las vacunas, midiendo tiempos y otros factores importantes.

Según lo indicó el alcalde Daniel Quintero Calle, la ciudad se “está preparando la campaña más grande de vacunación en la historia, que se está adelantando en el mundo y en la que Medellín no se va a quedar atrás y va avanzando lo más rápido posible en la medida que haya disponibilidad de vacunas”.

Desde noviembre de 2020, en coordinación con el Gobierno Nacional y departamental, la capital antioqueña dispuso de un Puesto de Mando Unificado (PMU), que lideran las secretarías de Salud y Gobierno, para viabilizar alternativas y escenarios que ofrecerán una respuesta eficaz a la ciudadanía.

Más de 400 profesionales vacunarán contra el covid-19 en Medellín

Este viernes 15 de enero comenzará la capacitación de los primeros 437 profesionales de la salud que estarán al frente de la vacunación; con la posibilidad de sumar 500 más desde la red de vacunadores de Medellín en caso de ser necesario.

Este personal estudiará los pormenores del proceso, desde el ingreso de la gente hasta los momentos posteriores a la aplicación de la primera dosis, que en la primera fase se suministrará al personal de salud de primera línea y adultos mayores de 80 años.

“En la primera etapa, Medellín va a vacunar a 90.000 personas. En principio el Gobierno Nacional había dicho que teníamos cerca de 50.000 adultos mayores, pero gracias a Medellín Me Cuida pudimos establecer que son más de 76.000 mayores de 80 años. Esta es una información muy importante, porque de no haber tenido Medellín Me Cuida habríamos recibido 20.000 vacunas menos”, dijo el mandatario local.

Las vacunas que tendrá Medellín serán las de Pfizer/BioNtech, la de AstraZeneca/Oxford y también las establecidas por el mecanismo Covax. Una vez lleguen al país y posteriormente a la ciudad, estos biológicos estarán dispuestos en siete utracongeladores, cuya temperatura es de -70 grados, ubicados en las cavas Municipales del Centro de Salud de Guayabal y Campo Valdés.

“Desde ahí, los ultracongeladores se transportarán en carros espaciales equipados con otras neveras que estarán entre -2 y 5 grados y serán llevadas a cada Instituto Prestador de Salud (IPS), donde podrán disponer de las vacunas hasta por cinco días”, manifestó el secretario de Gobierno y gerente de vacunación, Esteban Restrepo.

Tercer simulacro de vacunación contra el Covid en la ciudad. pic.twitter.com/hzAwJ3a0f3 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) January 14, 2021

Estas son las fases de vacunación

Etapa 1: 90.809 personas aproximadamente. Trabajadores de la salud y de apoyo 1° línea (14.405) y Mayores de 80 años (76.404).

Etapa 2: 433.052 personas aproximadamente. Población de 60 a 79 años (405.682) y trabajadores de la salud 2° y 3° línea (27.370)

Etapa 3: 329.889 personas aproximadamente. Población de 16 a 59 años con comorbilidades y profesores de educación básica y secundaria.

Etapa 4: Cuidadores institucionales y población en ocupaciones y situaciones de riesgo.

Etapa 5: Población entre 16 y 59 años libres de comorbilidades