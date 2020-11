Ley seca desde el viernes y toque de queda todo el fin de semana, lo que propone el personero de Medellín

Es inminente que el próximo fin de semana habrá alguna medida restrictiva, con el fin de continuar disminuyendo la ocupación de las UCI y los casos de covid-19, y aunque el alcalde Daniel Quintero sostuvo que habrá alguna medida, el personero de Medellín, William Yeffer Vivas, también hizo algunas recomendaciones.

El funcionario indicó que sería conveniente tener ley seca desde el viernes en la mañana, para evitar que haya aglomeraciones en diferentes puntos de la ciudad, con motivo del partido de la selección Colombia, así como un toque de queda para todos los ciudadanos, entre las 12:00 de la noche y las 6:00 de la mañana, durante todos los días del puente.

“La gente no debe olvidarse que el virus continúa con nosotros. Estamos en un momento muy difícil en el que las cifras de contagios viene en aumento y no podemos relajarnos” indicó el personero, quien agregó que “durante algunos recorridos de ciudad que he hecho, hemos visto ciudadanos tranquilos, relajados, sin tapabocas, sin el distanciamiento social y sin hacer el lavado constante de manos; es importante recordar que el virus sigue poniendo en riesgo nuestra salud y nuestra vida”.