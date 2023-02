in

Medellín presentó su agenda de eventos de ciudad 2023 durante el primer día de la edición 42 de Anato, la vitrina turística más importante del país. La Feria de las Flores fue uno de los grandes anuncios, junto con el tradicional Desfile de Silleteros, símbolo del patrimonio y la tradición antioqueña.

Una de las novedades es la nueva fecha del Altavoz Fest Internacional, evento que tradicionalmente se realizaba en noviembre y este año se realizará los días 1, 2 y 3 de julio, una fecha que evoca vacaciones y buen tiempo para la celebración de la música alternativa en Medellín.

“Estamos en el marco de Anato, la feria más importante de turismo del país, contándole a toda la gente por qué Medellín está mejor que nunca, porque Medellín en 2023 estará lleno de eventos. Nuestra Feria de Flores tendrá dos megaconciertos y con los alumbrados este año esperamos ir más allá de lo que fue el año pasado”, expresó la gestora social Diana Osorio.

Durante 2023 continúan las visitas de grandes artistas. Una de ellas será la de la agrupación mexicana RBD, que tendrá tres conciertos en el estadio Atanasio Girardot los días 3, 4 y 5 de noviembre, lo que representa uno de los grandes hitos de conciertos en América Latina. A lo anterior se suman el concierto de inauguración y el gran concierto de la Feria de las Flores.

La directora general de Ocesa Colombia, Luz Ángela Castro, se refirió a lo que ha ocurrido con la venta de boletas para el concierto de RBD: “Tener más de 675.000 personas conectadas en una primera fecha para comprar boletas de un estadio que nos da un aforo de 42.000 personas no fue suficiente, dos estadios no fueron suficientes. Hoy confirmamos el sold out de tres estadios en la ciudad de Medellín. Esto significa un logro importante en temas de internacionalización de la ciudad”.

La agenda general de eventos iniciará en marzo con la celebración del Mes del Teatro. La Feria Popular Días del Libro será del 26 al 28 de mayo y el 15 y 16 de julio se realizará la edición número 15 de la Parada Juvenil de la Lectura. Finalmente, la versión número 17 de la Fiesta del Libro, uno de los encuentros del libro más importantes de Latinoamérica, tendrá lugar del 8 al 17 de septiembre.

“Medellín sigue apostándole a los grandes eventos, sigue siendo la capital de esos eventos y esos escenarios de Colombia, incluso de Latinoamérica. Este año hay una agenda muy nutrida: Festival Internacional de Tango, vamos a celebrar los 20 años del Festival Altavoz, Feria de Flores, por supuesto, y muchas actividades más”, confirmó el secretario (e) de Cultura Ciudadana, David Gómez.

Abierta a los escenarios de inclusión, Medellín celebrará del 14 al 15 de octubre la diversidad étnica, cultural, sexual y social en la Fiesta de la Diversidad. Y del 20 al 22 del mismo mes, Medellín es Afro reunirá de nuevo el talento cultural de las comunidades afrodescendientes, que escriben las páginas de la diversidad en el Distrito.

Noviembre también será un mes de grandes encuentros. Del 22 al 26 se realizará la tercera versión de Miradas Medellín, Festival de Cine y Artes Audiovisuales, que busca convertirse este año en una política pública anual mediante el proyecto de acuerdo 288 de 2022, aprobado recientemente en primer debate en el Concejo de Medellín.

Durante todo el año se llevarán a cabo los Mercados Tradicionales San Alejo, que se realizarán el primer y tercer sábado de cada mes en el Parque Bolívar, mientras que el tercer fin de semana estarán en el Pueblito Paisa; además de los “Cultura Parque” encuentros y oportunidades para reforzar la idea de que el espacio público es un lugar de participación, apropiación y formación.

Más Noticias de Medellín