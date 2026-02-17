Medellín y Cali fortalecen lazos con Silicon Valley

Resumen: Durante el encuentro, la Universidad EAFIT presentó ‘On.going’, su centro de emprendimiento de impacto, considerado un pilar del ecosistema de startups en Medellín

Con el propósito de atraer inversión, consolidar alianzas estratégicas y posicionar a Cali como un territorio competitivo para el emprendimiento de alto impacto, la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali participó en una misión internacional orientada a fortalecer la conexión entre ecosistemas de innovación. Esta gestión se enmarca en la apuesta institucional por dinamizar el tejido empresarial, conectar a la ciudad con mercados globales y generar más oportunidades de desarrollo económico para la región.

El Consulado de Colombia en San Francisco, Estados Unidos, lideró una delegación de inversionistas y startups en Medellín los días 9 y 10 de febrero de 2026, en una agenda estratégica enfocada en fortalecer las relaciones entre el ecosistema latinoamericano de emprendimiento y el mercado estadounidense.

La Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, a través de su delegación oficial, sostuvo encuentros estratégicos con startups como 42Geeks, B2Chat, Erco Energy, Quipu, Palomma y Interledger, con el objetivo de conocer de primera mano sus modelos de negocio, identificar oportunidades de articulación y presentar las fortalezas del ecosistema empresarial de la ciudad. En el marco de estas reuniones, se extendió la invitación formal a visitar Cali para explorar su potencial competitivo y las posibilidades de inversión, además de proyectar la realización de una futura delegación de startups e inversionistas hacia la capital vallecaucana en 2026.

Durante el encuentro, la Universidad EAFIT presentó ‘On.going’, su centro de emprendimiento de impacto, considerado un pilar del ecosistema de startups en Medellín. Bajo la dirección de Tomás Ríos, este centro ofrece programas de incubación, aceleración y educación práctica, incluyendo bootcamps y talleres especializados. ‘On.going’ funciona como un espacio colaborativo físico que conecta fundadores, estudiantes, inversionistas y corporaciones, con el objetivo de brindar herramientas y redes que permitan construir negocios sostenibles y escalables.

Chok Ooi, CEO y cofundador de 42Geeks, destacó el interés de su organización en conocer ecosistemas de innovación alrededor del mundo. “Trajimos un grupo de inversionistas y emprendedores de alto nivel para explorar oportunidades y conectar con nuevos mercados”, señaló. Ooi explicó que actualmente están construyendo equipo en Latinoamérica, con ingenieros en Argentina, Perú y Brasil, y manifestó su interés en visitar Cali para conocer su talento tecnológico y su comunidad emprendedora, así como explorar posibles escenarios de inversión y alianzas estratégicas en la ciudad.

La agenda también incluyó un encuentro con Ruta N, el centro de innovación y negocios de Medellín. Los representantes realizaron una visita técnica a su campus para conocer de primera mano los avances tecnológicos y los proyectos de transformación digital que lidera la entidad. explorando posibles escenarios de cooperación e intercambio entre ambas ciudades, orientados al fortalecimiento de sus ecosistemas de innovación.

El interés manifestado por líderes internacionales como Chok Ooi evidencia el posicionamiento creciente de los ecosistemas colombianos en el radar global de la innovación. Para Cali, estas conexiones representan una oportunidad concreta de atraer talento, inversión y alianzas estratégicas que impulsen el crecimiento del sector tecnológico local.

La Secretaría de Desarrollo Económico continuará promoviendo espacios de conexión que permitan a las startups caleñas acceder a nuevos mercados, fortalecer sus capacidades y atraer capital estratégico, reafirmando el compromiso de la Alcaldía de Santiago de Cali con el crecimiento empresarial y la competitividad de Cali en el escenario global.