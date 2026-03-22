Medellín vs. Santa Fe: duelo de «necesitados» en El Campín por la fecha 13

El DIM de Alejandro Restrepo viaja a "la nevera" por tres puntos ante el cuadro cardenal. Foto: DIM

Resumen: La paridad en la tabla de posiciones convierte este enfrentamiento en un movimiento estratégico para ambos conjuntos

Minuto30.com .- Independiente Medellín ya tiene su hoja de ruta lista para el asalto a Bogotá. Este lunes festivo, 23 de marzo, el equipo dirigido por el profesor Alejandro Restrepo se medirá ante Independiente Santa Fe en un partido que es, prácticamente, una “final adelantada” para ambos conjuntos en su aspiración por clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-I.

Itinerario del “Medallo”: De Llanogrande a la Capital

El plantel profesional no pierde tiempo. Tras la última jornada, el equipo realizará su última unidad de trabajo este sábado 22 de marzo en la sede deportiva de Llanogrande durante las horas de la mañana. Una vez finalizada la práctica y definida la lista de convocados, la delegación se desplazará al Aeropuerto José María Córdova para tomar el vuelo de las 12:55 p.m. con destino a Bogotá.

La logística está fríamente calculada: el equipo pernoctará en la capital, enfrentará el compromiso el lunes a las 4:10 p.m. y regresará a tierras antioqueñas esa misma noche, sobre las 11:00 p.m., para iniciar de inmediato la recuperación pensando en lo que viene.

La “Calculadora” en la Fecha 13: El peso del Gol Diferencia

La paridad en la tabla de posiciones convierte este enfrentamiento en un movimiento estratégico para ambos conjuntos. Actualmente, tanto el Independiente Medellín como Independiente Santa Fe se encuentran fuera del grupo de los ocho, pero ambos guardan un “as bajo la manga”: un partido menos disputado en el calendario de la Liga BetPlay, lo que les otorga un margen de maniobra que sus rivales directos ya agotaron.

El duelo de “espejo” en cifras

En el tablero actual, el “Poderoso” se ubica en la casilla 14 con 13 puntos, aventajando por apenas una unidad al conjunto “Cardenal”, que acecha desde el puesto 15 con 12 puntos. Esta cercanía numérica obliga a mirar más allá de la suma básica de puntos y enfocarse en la verdadera clave de la clasificación: el gol diferencia.

Mientras los dirigidos por el profesor Alejandro Restrepo mantienen un equilibrio sólido con un GD de 0, Santa Fe carga con un -2. Esta brecha de dos goles podría ser el factor determinante al cierre de la fase regular, donde los cupos a cuadrangulares suelen definirse por detalles milimétricos.

Más que tres puntos: La lucha por la jerarquía

Con 11 partidos jugados para cada bando, el choque en Bogotá no es simplemente una disputa por la victoria; es una batalla por la jerarquía. En un torneo tan apretado como el colombiano, donde cuidar el arco propio es tan vital como vulnerar el ajeno, Medellín llega con la misión de inclinar la balanza a su favor.

Este lunes, la capital será el escenario donde uno de los dos dará el salto definitivo hacia la zona de clasificación, demostrando quién tiene el fondo físico y mental para sostener el ritmo en la recta final del campeonato.