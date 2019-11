Medellín vivirá la tercera versión de ‘Gamers’, el evento de videojuegos más grande de Latinoamérica

Este fin de semana, del 30 de noviembre y 1 de diciembre, se llevará a cabo la tercera versión de ‘Gamers’, el evento de videojuegos más grande de Latinoamérica, organizado por la Alcaldía de Medellín a través del INDER.

Este año se espera que participen alrededor de 4.000 personas en el Coliseo de Combate Guillermo Gaviria que estará acondicionado con una pantalla gigante central, 70 televisores, 50 computadores y 70 consolas de videojuegos.

Desde las 10:00 am y hasta las 8 pm durante los dos días se realizarán competencias de FIFA 2020, Just Dance, Fortnite, Blood Strike, Super Smash Bros, Yugi Oh y League of Legends; además se contará con práctica libre de Moto GP, Fórmula 1 y NBA 2K.

Los premios llegan a los 30 millones de pesos en consolas, películas y accesorios.