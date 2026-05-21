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Resumen: Aunque el reconocimiento como víctima fue un paso firme en el proceso, la audiencia debió ser aplazada, quedando a la espera de una nueva fecha para continuar con el curso legal

Revés para la defensa de Quintero: Distrito de Medellín es declarado víctima y desvinculan a Federico Gutiérrez en caso Aguas Vivas

Minuto30.com .-El proceso penal por el polémico caso del lote ‘Aguas Vivas’ sumó un nuevo y determinante capítulo en los estrados judiciales. En las últimas horas, el Juzgado 22 Penal de Medellín tomó una decisión trascendental al reconocer oficialmente al Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín como víctima dentro de la investigación, en una audiencia que finalmente tuvo que ser aplazada.

Este fallo representa un giro clave en el expediente en el que ya fue imputado el exalcalde de la ciudad y actual superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, junto a otras 12 personas, por presuntas irregularidades en el manejo y uso de este gigantesco predio.

¿Qué implica esta decisión para la ciudad?

Durante su intervención, la titular del juzgado fue clara al otorgar este estatus jurídico a la administración municipal, lo que le otorga nuevas herramientas legales dentro del proceso.

«El despacho reconocerá la calidad de víctima al Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. A partir de este momento podrán ejercer su derecho a plenitud. Contra la presente decisión, entonces, proceden los recursos de ley», dictaminó la juez.

Con esta determinación, la Alcaldía de Medellín adquiere el derecho de:

Participar formalmente y de manera activa en todo el proceso penal.

Intervenir en las audiencias programadas.

Solicitar medidas cautelares y probatorias orientadas a buscar la verdad, la justicia y una eventual reparación por el presunto detrimento al patrimonio de la ciudad.

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La diligencia judicial también sirvió para dejar en firme una advertencia a la bancada de defensa del exmandatario Daniel Quintero. La administradora de justicia rechazó de tajo lo que catalogó como una estrategia dilatoria por parte de los abogados defensores.

Asimismo, la juez fue categórica al descartar cualquier tipo de vinculación o investigación en contra del actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dentro de esta causa penal relacionada con el lote de Aguas Vivas, exigiendo a las partes que se centren en debatir la responsabilidad de los actuales procesados en las etapas correspondientes.

Aunque el reconocimiento como víctima fue un paso firme en el proceso, la audiencia debió ser aplazada, quedando a la espera de una nueva fecha para continuar con el curso legal de este caso que mantiene bajo la lupa a la anterior administración distrital.

Caso Aguas Vivas: Juez descarta vinculación de Federico Gutiérrez y rechaza estrategia dilatoria de la defensa de Quintero https://t.co/zcmA19wAKf — Minuto30.com (@minuto30com) May 21, 2026

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