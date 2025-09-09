¡Medellín le sienta bien! Valentina Beltrán, campeona en el Sudamericano de esgrima

Minuto30
    Valentina Beltrán se corona campeona sudamericana de esgrima en Medellín. Oros para Colombia que lidera el certamen. Foto: Tomada de COC / Créditos al autor
    Resumen: La esgrimista colombiana Valentina Beltrán se consagró campeona de sable sub-23 femenino en el Campeonato Sudamericano de Esgrima, celebrado en Medellín. Su camino hacia la medalla de oro fue dominante: ganó todos sus combates en la fase de grupos y superó a sus oponentes en la ronda eliminatoria, incluyendo a la chilena Abigail Manso y a las brasileñas Stella Santos y Ana Beatriz Fraga, a quien derrotó en una reñida final 15-13. Con esta victoria, Beltrán contribuyó a que Colombia liderara el medallero parcial del torneo, junto con los oros conseguidos por Samuel Gualtero y Alejandro Bolaños en sus respectivas categorías.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La esgrimista colombiana Valentina Beltrán se adjudicó el primer lugar en la prueba de sable sub-23 femenino en el Campeonato Sudamericano de la disciplina.

    Esta competencia internacional se celebra en el Coliseo de Combate Guillermo Gaviria Correa de Medellín.

    La victoria de Beltrán contribuyó a que Colombia se posicionara como líder parcial del certamen con un total de tres oros, una plata y dos bronces.

    Beltrán comenzó su participación dominando su grupo, el Pool 2, con cinco victorias en cinco enfrentamientos.

    En el cuadro principal, avanzó directamente a los octavos de final, donde superó a la chilena Abigail Manso con un marcador de 15-3.

    En los cuartos de final, la colombiana se impuso a su compatriota Adriana Lucumí con un resultado de 15-4.

    En la semifinal, Beltrán derrotó a la brasileña Stella Santos 15-5 para asegurar su pase a la final.

    En el último combate, la colombiana se enfrentó a la también brasileña Ana Beatriz Fraga, en un duelo técnico e igualado que culminó con un ajustado marcador de 15-13 a favor de Beltrán, quien se colgó la medalla de oro.

    En la competencia masculina sub-23 de espada, el colombiano más destacado fue Jorge David García, quien finalizó en la décima posición.

    Con la finalización de la competencia sub-23, Colombia lidera el certamen internacional con un total de seis medallas.

    Le siguen en la tabla Brasil, con un oro, una plata y cuatro bronces, y Argentina, con un oro y una plata.

    La jornada del domingo también vio las victorias de otros esgrimistas colombianos en la categoría sub-23: Samuel Gualtero en sable masculino y Alejandro Bolaños en florete masculino.

