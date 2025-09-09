¡Medellín le sienta bien! Valentina Beltrán, campeona en el Sudamericano de esgrima

Resumen: La esgrimista colombiana Valentina Beltrán se consagró campeona de sable sub-23 femenino en el Campeonato Sudamericano de Esgrima, celebrado en Medellín. Su camino hacia la medalla de oro fue dominante: ganó todos sus combates en la fase de grupos y superó a sus oponentes en la ronda eliminatoria, incluyendo a la chilena Abigail Manso y a las brasileñas Stella Santos y Ana Beatriz Fraga, a quien derrotó en una reñida final 15-13. Con esta victoria, Beltrán contribuyó a que Colombia liderara el medallero parcial del torneo, junto con los oros conseguidos por Samuel Gualtero y Alejandro Bolaños en sus respectivas categorías.
La esgrimista colombiana Valentina Beltrán se adjudicó el primer lugar en la prueba de sable sub-23 femenino en el Campeonato Sudamericano de la disciplina.
Esta competencia internacional se celebra en el Coliseo de Combate Guillermo Gaviria Correa de Medellín.
La victoria de Beltrán contribuyó a que Colombia se posicionara como líder parcial del certamen con un total de tres oros, una plata y dos bronces.
Beltrán comenzó su participación dominando su grupo, el Pool 2, con cinco victorias en cinco enfrentamientos.
En el cuadro principal, avanzó directamente a los octavos de final, donde superó a la chilena Abigail Manso con un marcador de 15-3.
En los cuartos de final, la colombiana se impuso a su compatriota Adriana Lucumí con un resultado de 15-4.
En la semifinal, Beltrán derrotó a la brasileña Stella Santos 15-5 para asegurar su pase a la final.
En el último combate, la colombiana se enfrentó a la también brasileña Ana Beatriz Fraga, en un duelo técnico e igualado que culminó con un ajustado marcador de 15-13 a favor de Beltrán, quien se colgó la medalla de oro.
En la competencia masculina sub-23 de espada, el colombiano más destacado fue Jorge David García, quien finalizó en la décima posición.
Con la finalización de la competencia sub-23, Colombia lidera el certamen internacional con un total de seis medallas.
Le siguen en la tabla Brasil, con un oro, una plata y cuatro bronces, y Argentina, con un oro y una plata.
La jornada del domingo también vio las victorias de otros esgrimistas colombianos en la categoría sub-23: Samuel Gualtero en sable masculino y Alejandro Bolaños en florete masculino.
