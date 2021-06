Video: Ya el 90% de los docentes en Medellín están vacunados, al menos con una dosis

Este martes el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, recibió la primera dosis de su esquema de vacunación con el biológico de AstraZeneca en el coliseo de voleibol Yesid Santos, en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. El primer mandatario fue inmunizado luego de que la ciudad alcanzara más del 90% de docentes vacunados contra COVID-19.

“La vacuna que me he puesto es AstraZeneca, sobre esta vacuna en redes sociales trataron de crear muchos mitos alrededor de ella, pero la verdad es que es una de las vacunas más seguras que hoy tenemos. Como todas las vacunas, tiene un efecto muy importante en prevenir algo que se llama el Covid grave, es decir, la probabilidad de que una vez eventualmente se tenga Covid no termine en cuidados intensivos», aseguró el alcalde.

Durante 13 jornadas de vacunación a los docentes de la ciudad, se aplicó la primera dosis del biológico a 13.482 maestros y maestras menores de 54 años de las instituciones educativas oficiales, de cobertura y privadas de los niveles de preescolar, básica y media, lo que representa el 85% de esta población, más un 5% que corresponde a docentes mayores de 55 años.

El 10% faltante responde a los docentes que no se agendaron por haber estado contagiados de coronavirus en los últimos 90 días, en embarazo o etapa de lactancia, quienes por prescripción médica no pueden recibir el biológico o decidiendo no aplicárselo.

El trabajo conjunto entre las secretarías de Educación y Salud permitió la vacunación del personal educativo de los 229 establecimientos escolares oficiales, 44 planteles de cobertura, 100 colegios privados, 111 preescolares y 17 jardines de Medellín.

“Somos líderes en el país en vacunar con la primera dosis a todos nuestros maestros del sector oficial, privado y de cobertura. Quienes no hayan sido citados a aplicarse la primera dosis por favor comunicarse con su rector y nuestro equipo desde la Secretaría de Educación hará los trámites ante el Ministerio de Educación Nacional para ser priorizados y que así puedan acceder a la primera dosis”, explicó la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo Ruiz.

Medellín, cerca de llegar al millón de vacunados

La Alcaldía de Medellín destacó que la ciudad está cerca de llegar llegar al millón de vacunas administradas.

“El Plan de Vacunación en Medellín está avanzando de manera exitosa, ya casi logramos un millón de dosis administradas en la ciudad, al día de ayer cerca de 980 mil dosis se habían aplicado en todos los puntos masivos de vacunación, en toda la red hospitalaria de Metrosalud, en los centros comerciales y por supuesto de todas las IPS públicas y privadas”, explicó Esteban Restrepo, secretario de Gobierno.

A la fecha, Medellín ha recibido 1.134.158 dosis de la vacuna contra COVID-19, de las cuales se han administrado 972.938, para una ejecución del 86%. 176.290 correspondientes a la primera etapa, 565.299 a la segunda y 232.285 a la tercera. En total, 291.389 personas ya tienen su esquema de vacunación completo.

Medellín avanza en la vacunación de las personas entre los 16 y 49 años con comorbilidades que estén priorizadas en el portal Mi Vacuna y de las personas mayores de 50 años, quienes sin previo agendamiento se pueden acercar a los 91 puntos de vacunación habilitados para realizar este proceso.

“Un llamado adicional: si usted tiene más de 16 años, ingresa a la plataforma de Mi Vacuna del Gobierno Nacional y usted aparece priorizado, nosotros también a ustedes los estamos vacunando porque sabemos que eso significa que ustedes tienen alguna comorbilidad o algún riesgo que implica que es mejor que se pongan la vacuna de forma inmediata”, agregó el alcalde Daniel Quintero.

Haz tu parte, vacúnate. Es nuestra prioridad número uno como ciudad. Hoy recibí mi primera dosis de Astrazeneca. pic.twitter.com/rBtGw1VdN8 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) June 15, 2021