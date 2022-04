¡Se cumplió la meta! Medellín se despide del uso del tapabocas en espacios cerrados

in

Este jueves 28 de abril, la Secretaría de Salud de Medellín anunció que la ciudad ya cumple con los dos parámetros establecidos por el Gobierno Nacional, para quitar el uso del tapabocas en espacios cerrados.

Estos municipios superan el 50% de refuerzo contra el COVID-19: Sabaneta, La Estrella y Caldas https://t.co/THmqqvEAgT — Minuto30.com (@minuto30com) April 27, 2022

Esto significa que, a partir del 01 de mayo, en Medellín se levantará el uso obligatorio del tapabocas en espacios cerrados específicos, como cines, centros comerciales y eventos masivos, de acuerdo con los lineamientos estipulados por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Sin embargo, el propósito y el llamado de las autoridades sanitarias, es a no bajar la guardia, pues la pandemia por el Covid-19 continúa vigente. Es por esto que a la fecha, hay disponibles 48 puntos de inmunización a los que cualquier persona puede acceder. Algunos son: los centros comerciales Florida, Oviedo, Premium Plaza, Santafé, Unicentro, San Diego y Gran Plaza, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y las unidades hospitalarias de Santa Cruz, San Javier, Castilla, San Antonio de Prado, San Cristóbal, Nuevo Occidente, Castilla, Manrique y Doce de Octubre, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Igualmente, hasta el 30 de abril, Medellín cuenta con puntos itinerantes estratégicos en los parques El Poblado, Lleras, Provenza y Laureles, de 4:00 p.m. a 11:00 p.m., los cuales buscan llegar a toda esta población susceptible que aún espera su dosis de refuerzo.

Cabe resaltar que los espacios donde continúa siendo obligatorio el uso del tapabocas son: Escuelas, colegios y universidades (medida que se levantará a partir del 15 de mayo), al interior de los medios de transporte, en la red hospitalaria y los hogares geriátricos.

