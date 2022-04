¡Con excepciones! Colombia elimina el uso del tapabocas en espacios cerrados

Minuto30.com .- La madrugada de este lunes 25 de abril, el presidente Iván Duque ha informado que a partir del 1 de mayo se elimina el uso del tapabocas en espacios cerrados en Colombia, teniendo en cuenta algunas excepciones.

El mandatario explica que Colombia está a poco de lograr superar el 70% de la población vacunada.

«Después de haber sostenido diálogos con la OMS y la OPS, se ha decidido que por dos meses se extienda la emergencia sanitaria pero también se van a empezar a desescalar las medidas no farmacológicas», explica Duque.

Desde el 1 de mayo se retira el uso del tapabocas en espacios cerrados, excepto servicos de salud, hogares geriátricos, transporte público y los espacios cerrados dentro de las instituciones educativas.

La medida se aplicará en los municipios que hayan llegado al 70% de doble dosis de vacunación y al menos el 40% de dosis de refuerzo.

El Ministerio de Salud será el encargado de publicar el listado de los municipios que cumplen con los requsitos para el desescalamiento de las medidas no farmacológicas.

Frente a los viajeros del exterior, la recomendación es llegar con la doble dosis de vacunación o de una según sea el casos de la vacuna utilizada; en caso de no tener el esquema de vacunación completo o no estar vacunados se exigirá una prueba PCR negativa, no superios a las 72 horas antes del viaje. También podrá presentar la prueba de antígenos no superior a las 48 horas.

Además desde el 1 de mayo se deroga el decreto 1615 de 2021, eliminando el pedido de carné de vacunación para el ingreso a eventos masivos, ya sean de caracter público o privado.

Se eliminan también otras medidas de bioseguridad, como «un mensaje de que hemos venido luchando contra esta pandemia, no solo duplicando las unidades de cuidado intensivo y fortaleciendo el sistema de salud, sino logrando este sistema de vacunación», puntualiza el presidente Iván Duque.

ALOCUCION DEL PRESIDENTE IVAN DUQUE SOBRE EL TAPABOCAS Y OTRA MEDIDAS