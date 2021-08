Medellín necesita, urgente, la cárcel de sindicados

“Para qué los cogen si al rato los sueltan”, esa es la típica frase de los ciudadanos de Medellín frente a la captura de delincuentes, principalmente de aquellos que se dedican al hurto. Y sí, lamentablemente es una realidad que parece tener solución: la cárcel de sindicados.

En los expedientes policiales hay registros de delincuentes que han sido capturados hasta 17 veces o más y que hoy pasan sus días por fuera de una celda a pesar de haber cometido un delito; reiterando su actuar criminal sin temor a regresar a la cárcel, debido a que saben que no pasarán más de una semana o un mes, pues la ciudad no cuenta con infraestructura para los delincuentes y los centros penitenciarios están hacinados.

En ese sentido, la cárcel de sindicados es una alternativa para retener a estos criminales mientras sus procesos como condenados se ratifican, pues hasta que no estén sentenciados es responsabilidad del municipio y no de la nación hacerse cargo de ellos. No obstante, esta propuesta aún se encuentra plasmada en el papel y esté lejos de ser una realidad para la ciudad.

A pesar de ser una necesidad urgente para el municipio contar con esta infraestructura que ha sido solicitada en reiteradas ocasiones a la Administración Municipal, hace falta mayor voluntad política por parte del alcalde Daniel Quintero Calle, quien aún no ha destinado los recursos para este propósito.

Esta no puede ser una propuesta más de Plan de Desarrollo, sino un hecho para Medellín, pues los índices de reincidencia de los delincuentes aún son altos, y los bandidos hoy no le temen a la justicia, debido a las falencias del sistema penitenciario al cual no se le ha hecho frente.

Por consiguiente, hay que destacar dos datos importantes: en primera instancia, si la cárcel fuera construida hoy, ya habría sido ocupada en su totalidad. El segundo dato, tiene que ver con los resultados del Escuadrón Antifleteo donde se han logrado más de 60 capturas, de las cuales lamentablemente el 85% de los aprehendidos se encuentran en libertad.