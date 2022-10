Al Medellín, le tomaron la medida

in

A falta de dos fechas para culminar su participación en el todos contra todos de la Liga Betplay y perdiendo la posibilidad de haber clasificado de manera anticipada su clasificación a los cuadrangulares finales, al Deportivo Independiente Medellín al parecer los equipos del rentado profesional colombiano le tomaron la medida.

Si bien la estrategia de ubicar dos delanteros nueve en un partido que se tenía que ganar en la fecha diez del campeonato frente a su rival de patio fue en su momento sorprendente y efectivo que le dio para alcanzar una seguidilla de triunfos, perder el clásico en la jornada 18, el partido de local ante el Bucaramanga y ceder un punto contra los anti solidarios Jaguares, es entender que al equipo del “Rockero” en la lectura por lo menos de estos dos partidos en casa, se le supieron parar para sacarle buenos resultados.

No entender de manera oportuna el tener que modificar su estrategia o realizar cambios a tiempo que le permitieran encontrar alternativas en el transcurso de un partido, fue determinante para perder la posibilidad de clasificar en casa y tener que buscar ante dos difíciles rivales en su predio, el paso al octogonal final.

Una y otra vez hemos dicho en esta columna que David González necesita en el banco a un asistente que le haga entender de manera oportuna los cambios que debe realizar y ayudarle en la lectura de un partido y por ello insisto que Alexander Becerra no es el hombre para ejercer como debe ser esta importante función.

Tener que sumar a como de lugar ante el equipo de Gamero que de igual manera debe asegurar su clasificación y finalizar ante el sorprendente Pasto del profesor Flabio Torres, son dos nuevos retos que deberá enfrentar el ´Decano´ si quiere estar en la fiesta de los ocho y poder disputar un nuevo título en el fútbol profesional colombiano.

Criticar o juzgar a David Gonzalez por la manera que enfrentó estos dos partidos en condición de local sin la claridad o la contundencia de los anteriores que le han dado la posibilidad de mantenerse entre los ocho, no es dejar de apoyar a quien considero debe continuar con un proceso el cual es necesario sea permanente en el tiempo y si bien debe mejorar muchos aspectos, mantengo mi firme intención de respaldarlo hasta el final.

El Deportivo Independiente Medellín depende de si mismo para alcanzar su clasificación y por ello debe buscar alternativas que le ayuden a no ser tan predecible en su juego, mirar opciones si Cambindo o el mismo “Crema” no están en un partido y evitar a toda costa que no le sigan tomando la medida y por ello dejar de perder puntos valiosos como le ocurrió en las dos últimas fechas en nuestra casa.