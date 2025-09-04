Medellín será epicentro de arte, ciencia y tecnología con el Festival Internacional Fotosíntesis 2025
Resumen: El Festival Internacional Fotosíntesis 2025, se llevará a cabo en Medellín del 2 al 5 de octubre. El evento, organizado por la Alcaldía de la ciudad y el Parque Explora, reunirá a 70 invitados de 14 países en 52 eventos que se distribuirán en 15 sedes. Con entrada libre, el festival busca conectar a la comunidad con el arte, la ciencia y la tecnología a través de exposiciones, conferencias y otras actividades.

Medellín se prepara para recibir una nueva edición del Festival Internacional Fotosíntesis, un evento que explora la convergencia del arte, la ciencia y la tecnología. La edición de 2025, titulada ‘Eco existencias’, se llevará a cabo del 2 al 5 de octubre.

El festival reunirá a 70 invitados de 14 países, quienes participarán en 52 eventos y exposiciones distribuidos en 15 sedes a lo largo de la ciudad. La entrada es libre, aunque algunas actividades requerirán registro previo.

Organizado por la Alcaldía de Medellín y el Parque Explora, en colaboración con Comfama y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el evento busca fomentar la conversación sobre la creatividad y la apropiación del conocimiento.

La exposición central, que se ubicará en el Parque Explora, se titula «Eco existencias» y exhibirá obras de 24 artistas nacionales e internacionales.

Además, el festival presentará «Tecnologías para el porvenir» en Ruta N, una muestra con trabajos de seis artistas y dos colectivos latinoamericanos. También se realizarán conciertos en vivo y experiencias sonoras en espacios como el Planetario de Medellín, el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia y el Parque de los Deseos.

El Festival Internacional Fotosíntesis forma parte de la Temporada Cultural Medellín, un evento más amplio que se extenderá del 20 de septiembre al 5 de octubre y contará con la participación de más de 1.000 artistas nacionales e internacionales.

