Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El festival La Solar Medellín 2026 se tomará el Complejo Deportivo Atanasio Girardot el próximo 2 de mayo con una edición histórica que promete ser la más ambiciosa hasta la fecha. Con un cartel de lujo liderado por DJ Snake, Danny Ocean, Mora, J Álvarez y Crudo Means Raw, el evento integrará sonidos urbanos, electrónicos y alternativos en una producción de gran escala que, por primera vez, permitirá el ingreso de mayores de 12 años. Bajo el sello de Breakfast Live, el festival busca consolidar a Medellín como el epicentro del entretenimiento en Latinoamérica, ofreciendo una experiencia cultural y turística masiva cuyas entradas ya están disponibles en Tuboleta.

Medellín se prepara para el perreo: La Solar 2026 revela su cartel estelar en el Atanasio Girardot

La capital de la montaña ya tiene fecha para su transformación en la pista de baile más grande del continente. La organización de La Solar Medellín ha revelado el cartel completo para su edición 2026, confirmando que el próximo 2 de mayo el Complejo Deportivo Atanasio Girardot vibrará con una producción sin precedentes y una nómina de artistas de talla global.

Un Line-up para todos los gustos

Bajo la producción de Breakfast Live, esta edición apuesta por la diversidad de géneros. Entre los nombres que encabezan el cartel destacan:

DJ Snake: El productor francés y rey de los hits globales traerá la energía de la electrónica a la unidad deportiva.

Mora y Álvaro Díaz: Representando la vanguardia y el “flow” alternativo de Puerto Rico.

Danny Ocean: Con su pop latino cargado de éxitos sentimentales y bailables.

J Álvarez: El toque de nostalgia y perreo clásico que no puede faltar en la ciudad.

Crudo Means Raw: La cuota local con el rap y los ritmos experimentales que definen el sonido de Medellín.

El festival no se queda ahí; la lista se extiende con nombres de peso como Yandel, Nanpa Básico, Sofi Tukker, Orishas, Gabito Ballesteros y Elena Rose, asegurando que cada rincón del Atanasio tenga un ritmo diferente.

Evolución y Experiencia

Este año, el cambio al Atanasio Girardot no es solo una cuestión de aforo. Representa un salto en la producción y logística, permitiendo mejores flujos de personas y zonas de experiencia más ambiciosas gracias al apoyo de marcas como Jimador, Jumbo, KFC y D’Luchi.

Además, La Solar 2026 reafirma su carácter inclusivo. Por primera vez, el festival abre sus puertas a un público más joven, permitiendo el ingreso de mayores de 12 años en localidades familiares (acompañados de un adulto), permitiendo que la cultura del festival trascienda generaciones.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

“Más espacio, más producción, más fiesta, sin perder la esencia que nos ha convertido en uno de los encuentros más vibrantes de Latinoamérica”, aseguran desde la organización.

Datos Clave para el Asistente

Fecha: Sábado, 2 de mayo de 2026.

Lugar: Complejo Deportivo Atanasio Girardot, Medellín.

Edad mínima: 12 años (en zonas designadas).

Boletería: Disponible a través de www.tuboleta.com.

Medellín se prepara para el perreo: La Solar 2026 revela su cartel estelar en el Atanasio Girardot