Medellín se juega hoy el futuro de su territorio: el POT llega a segundo debate

Resumen: El Concejo de Medellín realiza hoy el segundo debate del Proyecto de Acuerdo 104 de 2026, que actualiza el POT. El proyecto llega tras superar el primer debate por unanimidad y propone equipamientos cerca del transporte masivo, construcción sostenible y reglas más claras para los usos del suelo.

Este miércoles 4 de noviembre, el Concejo de Medellín lleva a cabo el segundo debate del Proyecto de Acuerdo 104 de 2026, la revisión y ajuste de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) adoptado mediante el Acuerdo 48 de 2014, la norma que define qué se puede construir y qué actividades se pueden desarrollar en cada rincón de la ciudad.

La sesión de plenaria está programada desde las 9:00 de la mañana en el recinto del Concejo Distrital, con la participación de los 21 concejales, quienes podrán presentar nuevas enmiendas al articulado. La jornada marca el cierre de la etapa de estudio del proyecto y, según la programación del Concejo, está previsto que se defina si la actualización del POT recibe aprobación.

Un proceso con participación ciudadana y respaldo unánime

El proyecto, radicado el pasado 19 de agosto por la administración del alcalde Federico Gutiérrez, llegó al Concejo con cerca de 17.000 folios, producto de un amplio proceso de participación en el que alrededor de 500 ciudadanos aportaron en cabildos y más de 140 propuestas comunitarias fueron incorporadas al documento.

Tras cerca de 90 días de estudio, la Comisión Primera del Concejo aprobó el proyecto en primer debate con voto unánime, después de una discusión de más de ocho horas. Los ponentes, coordinados por el concejal Andrés Tobón, presentaron un pliego de 748 páginas con 41 enmiendas. El proceso incluyó estudios técnicos, concertación ambiental con las autoridades competentes y espacios de participación ciudadana.

“Este es un trabajo que nos permite avanzar entre cada comuna con las autoridades ambientales, el cual nos permite avanzar hacia una mejor planificación de nuestro territorio. Porque planear mejor es cuidar a Medellín y proteger a su gente”, afirmó la directora del Departamento Administrativo de Planeación, Luz Ángela González Gómez.

Equipamientos públicos más cerca de la gente

Una de las propuestas más destacadas de la actualización es transformar los criterios con los que se planifican, localizan y gestionan los equipamientos colectivos de la ciudad, para acercar los servicios esenciales a las comunidades y aprovechar mejor la infraestructura existente.

La iniciativa prioriza que los equipamientos de orden general, los que prestan servicios a toda la ciudad e incluso a otros municipios, se ubiquen cerca de las estaciones del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá (SITVA), en centralidades de primer orden y en áreas de alta mixtura. Los equipamientos de orden local, que responden a las necesidades de comunas, corregimientos, barrios y veredas, se ubicarían en centralidades de segundo orden y en zonas de alta y media mixtura. Además, los equipamientos de asistencia social dirigidos a personas mayores se promoverían a distancias caminables.

“Los equipamientos colectivos son fundamentales para la vida cotidiana de las personas. Por eso, esta revisión busca que los servicios colectivos estén mejor distribuidos en el territorio, que las infraestructuras puedan responder a distintas necesidades y que su localización y funcionamiento incorporen criterios de accesibilidad universal y sostenibilidad”, explicó la subdirectora de Planeación Territorial y Estratégica de Ciudad, Martha Isabel Tamayo Vélez.

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La revisión también promueve la multifuncionalidad y la hibridación de colegios, centros culturales y escenarios deportivos: el 70 % del área construida se mantendría como uso dotacional y el 30 % restante podría destinarse a actividades compatibles como comercio y servicios, con el fin de aportar al sostenimiento de los equipamientos. A esto se suman criterios de accesibilidad universal, sismorresistencia, habitabilidad y seguridad territorial, además de mobiliario como bancas para el descanso, fuentes de agua potable y luminarias en las áreas no construidas.

Construcción sostenible y convivencia

En materia ambiental, la propuesta plantea criterios de construcción sostenible como la captación de aguas lluvias, la eficiencia energética y el aprovechamiento de la ventilación y la iluminación natural. También actualiza el inventario cartográfico de equipamientos: la base del POT de 2014, con información de 2024, registra 2.139, mientras que la propuesta de 2026 incluye 2.312, una diferencia que la Alcaldía explica por inclusiones, exclusiones, redelimitaciones y una mayor precisión cartográfica.

La actualización trae, además, reglas más claras para los usos del suelo: cuatro niveles de impacto para clasificar las actividades, ocho variables de evaluación que incluyen el ruido, criterios específicos para el expendio de licor, un criterio de tranquilidad residencial y la definición de perímetros de impacto con protocolos de manejo y un observatorio de seguimiento.

En vivienda turística, la propuesta establece que el espacio permitido para esta actividad representará el 10,4 % del suelo urbano, concentrado en polígonos con mayor capacidad para recibir su impacto: zonas de predominancia económica (5,9 %), zonas en transformación (2,5 %) y áreas de media mixtura en Zonas de Tratamiento Especial y de Desarrollo Orientado al Transporte, cercanas a estaciones del Metro y universidades (2,0 %), según la Alcaldía. Las centralidades de la ciudad, por su parte, pasarían de 78 a 84.

En El Poblado, uno de los cambios más significativos es la reclasificación del sector del Parque Lleras, que pasaría de una zonificación de alta intensidad a una de media mixtura, para priorizar restaurantes, hoteles, moda, oferta cultural y comercio de barrio sobre discotecas y usos de alto impacto.

¿Qué sigue?

Durante el debate de este miércoles, la Administración Distrital estará encargada de responder las inquietudes y sustentar las propuestas de modificación que presenten los concejales. Si la plenaria vota el articulado como está programado, se definirá si la revisión y el ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial quedan aprobados, en uno de los últimos pasos del trámite del proyecto en el Concejo Distrital.