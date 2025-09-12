El esgrimista colombiano Samuel Gualtero se destacó en el Campeonato Sudamericano de Esgrima que se lleva a cabo en el Coliseo de Combate Guillermo Gaviria Correa de Medellín, al conseguir dos medallas de oro en la categoría de sable, una en la categoría sub-23 y otra en la de mayores.

Su compañero Jacob Cardona se adjudicó la medalla de plata en la misma modalidad. Con estos resultados, Colombia lidera el medallero general con 8 oros, 3 platas y 6 bronces.

La jornada inaugural del lunes vio a Tatiana Prieto obtener un bronce en florete femenino, en una competencia dominada por las chilenas Arantza Inostroza y Rafaela Santibañez, oro y plata respectivamente.

El martes, el equipo nacional de florete femenino, compuesto por María José Figueredo, Laura Guerra, Ángela Orjuela y Tatiana Prieto, se llevó el oro por equipos, superando a Chile y Perú.

En Medellín, Samuel Gualtero, doble campeón individual en el Sudamericano de esgrima

En sable femenino, María Blanco consiguió el oro individual al vencer a la brasileña Karina Trois, mientras que Valentina Beltrán obtuvo un bronce.

El miércoles fue otro día exitoso para Colombia. Isaac Camayo ganó el oro en florete masculino, con su compatriota Alejandro Bolaños llevándose el bronce. En sable por equipos femenino, el cuarteto de Valentina Beltrán, María Blanco, Ana Alderete y María Gutiérrez se alzó con el oro, superando a Brasil y Chile.

A pesar de una medalla de plata del equipo de espada femenino conformado por Ivana Cano, Paula Castro, Laskmi Lozano y Susana Salazar, el jueves solo se consiguió una medalla más: Michael Lozano se hizo con el bronce en espada individual masculino.

Con estos resultados, Colombia mantiene una ventaja sólida en la tabla de medallas, con un total de 17 preseas, superando a Chile (12 medallas) y Brasil (15 medallas).

