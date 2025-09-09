Medellín y Rionegro serán las anfitrionas del Campeonato Mundial de Arquería 2027, un evento que promete ser histórico para el deporte colombiano.

La confirmación oficial se dio durante el 56.º Congreso Internacional de World Archery, celebrado el pasado miércoles 3 de septiembre en Gwangju, Corea del Sur.

Este nombramiento marca un hito significativo, consolidando a Colombia como un referente en la arquería a nivel global.

La presidenta de la Federación de Arqueros de Colombia, María Emma Gaviria, fue la encargada de presentar la propuesta del Hyundai World Archery Championship Medellín – Rionegro 2027 ante la comunidad internacional.

Su presentación destacó la capacidad organizativa, la moderna infraestructura deportiva y la gran calidez de los colombianos, elementos que serán clave para el éxito del campeonato.

Un video promocional acompañó la sesión, mostrando las ventajas turísticas y deportivas de las ciudades anfitrionas.

¡Los mejores anfitriones! Medellín y Rionegro, oficialmente sedes del Mundial de Arquería 2027

La elección de Colombia no es casualidad; es el resultado del arduo trabajo y el reconocimiento internacional que la Federación ha ganado en los últimos años.

Este esfuerzo constante ha posicionado al país en el mapa mundial del tiro con arco, demostrando la capacidad para albergar eventos de gran envergadura.

El campeonato reunirá a los mejores arqueros del mundo, y la expectativa es que sea una fiesta deportiva y cultural.

La realización del Mundial de Arquería 2027 no solo beneficiará al deporte, sino que también proyectará a Colombia como un destino turístico y deportivo de primer nivel.

Se espera que el evento atraiga a miles de visitantes y atletas, generando un impacto positivo en la economía local y consolidando la imagen del país como un anfitrión de clase mundial.

