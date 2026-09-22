Resumen: El triunfo del local estuvo respaldado por sus números en la cancha. El DIM registró el 53 % de la posesión del balón y generó 21 remates totales, 8 de ellos al arco. Por su parte, Jaguares apenas logró 8 remates en todo el partido

Independiente Medellín remonta ante Jaguares en el Atanasio y se trepa al tercer lugar de la tabla

Minuto30.com .- En un vibrante encuentro por la fecha 11, el Deportivo Independiente Medellín hizo respetar su casa y logró una importante victoria por 2-1 frente a Jaguares en el estadio Atanasio Girardot, asegurando tres puntos clave en sus aspiraciones de clasificación.

El desarrollo del compromiso y los movimientos en la tabla de posiciones dejaron los siguientes datos destacados:

Susto y remontada: La visita dio la sorpresa inicial al minuto 25, cuando Andrés Rentería abrió el marcador a través de un cobro de tiro penal. Sin embargo, el cuadro local reaccionó rápidamente y tan solo 7 minutos después (32′) consiguió el empate por medio de Agustín Martegani.

El tanto de la victoria: Tras irse al descanso con el 1-1, los dirigidos por Amaranto Perea salieron en busca del triunfo en la etapa complementaria, premio que llegó al minuto 70 gracias a una anotación definitiva de John Montaño.

Dominio en las estadísticas: El triunfo del local estuvo respaldado por sus números en la cancha. El DIM registró el 53 % de la posesión del balón y generó 21 remates totales, 8 de ellos al arco. Por su parte, Jaguares apenas logró 8 remates en todo el partido, siendo el cobro del penal el único con dirección a puerta.

La tabla de posiciones

Así queda la parte alta de la tabla, de manera parcial, el Medellín asciende a la tercera posición del campeonato con 19 puntos, superando por una unidad a su rival de patio, Atlético Nacional (18 pts). El segundo lugar lo ocupa Millonarios, que empata en 19 puntos con el DIM, pero le gana la posición por diferencia de gol (+7 frente a los +6 del equipo rojo). El liderato absoluto lo mantiene América de Cali con 21 unidades.