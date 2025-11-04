Medellín refuerza la atención a víctimas de violencias sexuales: 88 casos registrados en 2025

Resumen: En lo que va de 2025, Medellín ha registrado 88 casos de violencias sexuales, 50 de ellos contra niñas, niños y adolescentes. La Alcaldía ofrece acompañamiento psicológico, jurídico y social a las víctimas, además de orientación para formalizar denuncias y seguimiento a los casos. En los hechos que involucran menores, las autoridades han articulado acciones con el ICBF y otras entidades para garantizar la protección y el restablecimiento de derechos, reforzando las rutas de atención y prevención en la ciudad.

La Alcaldía de Medellín avanza en la protección y acompañamiento a las víctimas de violencias sexuales. En lo que va del 2025, la Administración Distrital ha atendido 88 casos, de los cuales 50 corresponden a niñas, niños y adolescentes, brindando atención psicosocial, jurídica y social para asegurar el restablecimiento de derechos.

Estas acciones son lideradas por un equipo interdisciplinario conformado por abogados, psicólogos y trabajadores sociales, que ofrece una intervención integral no solo enfocada en la denuncia y el proceso judicial, sino también en aspectos fundamentales como alimentación, salud y educación de las personas afectadas.

El secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Alberto Arcila Valencia, destacó que el alcalde Federico Gutiérrez ha dado instrucciones precisas para reforzar las rutas de atención y protección.

“Llevamos 88 casos de ataques de violencia sexual en lo que va del año. El alcalde ha sido enfático en garantizar el acompañamiento judicial, psicológico y el acceso a los albergues de protección. Esto es fundamental para defender los derechos humanos de nuestras poblaciones más vulnerables”, señaló Arcila.

Esto le podría interesar: ¡Menos basura, menos inundaciones! Medellín limpia 1.300 sumideros y 15 soterrados para evitar inundaciones

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

En los casos que involucran a menores de edad, la Administración ha articulado esfuerzos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y con programas especializados para garantizar la protección y el seguimiento continuo de cada proceso.

Asimismo, todas las víctimas han recibido asesoría jurídica para la formalización de las denuncias y apoyo psicológico individual y familiar, con el propósito de acompañarlas en su proceso de recuperación y en la reconstrucción de sus proyectos de vida.

La Alcaldía de Medellín busca fortalecer las acciones de prevención y atención frente a las violencias sexuales, con el objetivo de garantizar entornos seguros y protectores para mujeres, niñas, niños y adolescentes, quienes continúan siendo las principales víctimas de este tipo de agresiones.