Medellín ya tiene recursos para el Tren del Río

El alcalde Daniel Quintero Calle confirmó este lunes que Medellín tiene los recursos para la cofinanciación del Tren del Río o tren de cercanías, proyecto clave para la movilidad de la capital antioqueña como complemento al Metro, Metroplús y los otros cinco metrocables que tendrá la ciudad.

El mandatario explicó que la única exigencia que se ha hecho sobre esta iniciativa, que fue priorizada por el ministro de Transporte Guillermo Reyes, es que la ejecute el Metro de Medellín, dada su experiencia en el tema y en la construcción de metrocables y tranvías.

“Hemos hecho una solicitud particular que nos parece de la mayor responsabilidad y es que sea ejecutado por el Metro de Medellín, porque el Metro va a operar ese proyecto y hace sentido que lo ejecute. Esa ha sido la única exigencia que hemos hecho de forma particular, porque, en términos prácticos, la ciudad va a ser, no solo la más beneficiada, sino que va a poner más recursos”, precisó el mandatario distrital.

El aporte de la región es del 70 %, sumando los recursos que entregarán la Alcaldía de Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Metro de Medellín.

