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Resumen: El gobernador de Antioquia fue enfático al afirmar en medios nacionales la mañana de este lunes 16 de marzo que si persisten los bloqueos en las vías de Medellín no habrá conversaciones

Medellín recupera movilidad tras cierre en La Alpujarra: Minga Indígena se mantiene frente a la Gobernación

Minuto30.com .- Tras casi dos horas de parálisis en el corazón de Medellín, la Secretaría de Movilidad confirmó la reapertura de la glorieta de La Alpujarra en el sentido Occidente – Oriente. La vía, que es el principal conector de la Avenida San Juan hacia el centro de la ciudad, permanecía cerrada desde las 5:00 a.m. debido a la llegada masiva de comunidades indígenas provenientes de Urabá y el Suroeste antioqueño.

Aunque el flujo vehicular se está normalizando gradualmente, las autoridades recomiendan transitar con extrema precaución, ya que cerca de 1.200 integrantes de la Minga Indígena, incluidos más de 200 menores de edad, permanecen concentrados en los alrededores del Centro Administrativo Departamental (CAD).

Crónica de un amanecer bloqueado

El reporte oficial indica que la movilización comenzó a impactar la ciudad desde la madrugada, cuando 12 chivas y 2 camionetas se estacionaron estratégicamente en la zona de la Alcaldía. El cierre preventivo obligó a miles de ciudadanos a buscar rutas alternas como la Avenida 33 y el sector de Villanueva, generando fuertes retrasos en el inicio de la jornada laboral.

✅ A esta hora se habilita nuevamente la glorieta de La Alpujarra, sentido occidente – oriente. Recomendamos transitar con precaución. pic.twitter.com/LMOBhhLfLF — Movilidad – Alcaldía de Medellín (@sttmed) March 16, 2026

¿Qué exige la Minga?

El Resguardo Indígena Río Alto San Juan, junto a comunidades de Turbo, Necoclí y Mutatá, ha emitido un comunicado contundente. No se trata solo de un plantón; es una exigencia de derechos fundamentales:

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Con bloqueos no hay conversaciones

El gobernador de Antioquia fue enfático al afirmar en medios nacionales la mañana de este lunes 16 de marzo que si persisten los bloqueos en las vías de Medellín no habrá conversaciones.

Se espera que en las próximas horas, ya que fue reabirta la vía, se instale una mesa de diálogo con la Gobernación de Antioquia y delegados del Ministerio del Interior.