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    ¡Fin de una larga espera! Medellín reabre las puertas de la ahora llamada Biblioteca Santo Domingo

    En el año 2013, un estudio técnico realizado por la Universidad Nacional sede Medellín determinó que no cumplía con las normas de sismorresistencia

    Publicado por: SoloDuque

    biblioteca santo domingo
    Fotos: Alcaldía de Medellín
    ¡Fin de una larga espera! Medellín reabre las puertas de la ahora llamada Biblioteca Santo Domingo

    Resumen: Debido al riesgo inminente, la biblioteca tuvo que cerrar sus puertas en agosto de 2015. Estas graves falencias motivaron la apertura de una serie de investigaciones

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Federico «Fico» Gutiérrez, anunció una esperada noticia para los habitantes de la Comuna 1 (El Popular) y la zona Nororiental de la ciudad: la reapertura oficial del emblemático complejo cultural, que vuelve a operar tras casi una década de cierre.

    Detalles de la reapertura y el cambio de nombre

    El mandatario local confirmó a través de sus redes sociales que la entrega oficial a la comunidad se realizó este jueves, 18 de junio, a las 10:00 a. m.

    El complejo deja atrás el nombre de «Biblioteca España» para rebautizarse como Biblioteca Santo Domingo.

    Según Gutiérrez, la decisión de renombrarla responde a un acto simbólico para que el espacio vuelva «a donde siempre debió estar: en las manos de su gente».

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    La historia del multimillonario «elefante blanco» de fajardo

    La reapertura marca el cierre de uno de los capítulos más polémicos en la infraestructura reciente de Medellín. El lugar pasó de ser un símbolo de transformación a un monumento al abandono debido a graves fallas estructurales:

    La obra, considerada una de las más importantes de la administración del exalcalde Sergio Fajardo, tuvo un costo inicial de 15.152 millones de pesos en 2007 y contó con la rimbombante asistencia de los reyes de España durante su apertura.

    sergio fajardo en la biblioteca españa

    Sergio Fajardo inauguró la Biblioteca España, con la presencia de los Reyes Juan Carlos y Sofía

    En el año 2013, un estudio técnico realizado por la Universidad Nacional sede Medellín determinó que la imponente estructura no cumplía con las normas de sismorresistencia exigidas.

    Debido al riesgo inminente, la biblioteca tuvo que cerrar sus puertas en agosto de 2015. Estas graves falencias motivaron la apertura de una serie de investigaciones por parte de los entes de control en contra de los ejecutores del proyecto y de su promotor original, Sergio Fajardo.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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